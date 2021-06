Hjulmand: – De gode øyeblikkene tar mer og mer over

To dager gjenstår til den uhyre viktige EM-kampen, og Hjulmand sier at det først er i dag man kan sette i gang med de taktiske forberedelsene til oppgjøret.

Treneren sier på en pressekonferanse at hver dag og hver økt er et skritt i riktig retning, og at positiviteten er på vei tilbake etter den grufulle hendelsen med Christian Eriksens hjertestans.

– De siste 24 timene har vært bra for hele gruppen. Et nytt steg ble tatt med treningen i går, og jeg merket at det skjedde noe positivt. Å få kroppen i gang og vite at Christian har det bra, det var bra for oss, sier Hjulmand og legger til:

– Disse øyeblikkene der vi er glade og trygge, de tar mer og mer over. Og jeg tror denne dagen vil være et nytt steg. At Christian har det godt, betyr alt for at vi kan komme videre.

Rart og tungt

[ Slik spilles fotball-EM. Kampprogram og resultater ]

Tirsdag morgen publiserte Eriksen en hilsen fra sykesengen der han vender tommelen opp og takker for all støtten han har fått siden han brått kollapset i lørdagens EM-åpning mot Finland.

Landslagssjefen beskriver det som uvirkelig å se bildene av at Eriksen sitter der og smiler.

– Det er uvirkelig å se det, og det er uvirkelig å høre at han så de siste ti minuttene av kampen (på TV). For de bildene vi husker er at han ble kjørt bort fra banen. Så det føles rart.

Hjulman sier også at selv om situasjonen er blitt mer positiv, er det fortsatt mye å håndtere. Og de ulike spillerne – og deres pårørende – har reagert ulikt på den dramatiske hendelsen med Eriksen.

– Dette er ikke noe man bare rister av seg. Og for enkelte har det åpnet opp for andre ting (følelsesmessig), eller at det har vært pårørende som har reagert kraftig på det. Det forsøker man også å håndtere. Det er lett å si at nå er det over, nå fokuserer vi. Slik er det ikke, men vi gjør vårt beste for å skape gode dager.

Kjemper

Eriksens lagkamerater ble nærmest presset til å gå på banen igjen under to timer etter midtbanemannens illebefinnende for å fullføre kampen mot Finland. Etter det har Hjulmand gitt dem tid og rom til å tenke på viktigere ting enn fotball, men i EM må man raskt omstille ettersom det kommer nye kamper.

– I går var ikke en dag der vi jobbet taktisk på treningsfeltet, men det er det i dag. Vi starter forberedelsene til Belgia-kampen i dag. På bakgrunn av at Christian har det bra, er det det vi skal gjøre.

– Vi skal forberede oss til en følelsesladd tur til Parken (torsdag), og noen følelsesladde minutter før vi går i gang. Men når kampen starter, skal vi være klare, fortsetter Hjulmand.

Han sier at det er viktig for danskene å vise sin sterke lagånd igjen mot belgierne.

– Vi skal møte et av verdens beste lag på torsdag, og nå skal vi forberede oss på det. Vi skal vise hvem vi er. Vi viste det på og utenfor banen på lørdag, og torsdag skal vi igjen vise det og hvordan vi kjemper, sier han.

– Vi har ikke Christan der på torsdag, men vi har riktig mange gode spillere. Vi skal sette sammen noe som skal bli vanskelig for Belgia, det er jeg sikker på, sier landslagssjefen.