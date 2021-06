Følte seg presset til spill. En lettelse å trene

Dansk fotball er i en spesiell situasjon. Mens alle er lettet over gode nyheter fra sykehuset der Christian Eriksen ligger, venter man spent på hans vei videre. Kan han spille fotball igjen?

For laget som skal prestere i EM, er det ny kamp som skal forberedes. Torsdag kommer laget som er rangert som nummer en i verden, Belgia til Parken. Med nytt tap kan danskene være ute av mesterskapet. Men betyr det noe?

Fikk to valg

Keeper Kasper Schmeichel var blant spillerne som møtte til pressemøte før mandagens trening. Han fortalte litt om kaoset i garderoben lørdag kveld.

– Vi ble stilt i en posisjon som jeg personlig ikke føler at var «fair». Vi hadde to valgmuligheter. Spille lørdag eller søndag. Det krevde nok at noen høyere oppe enn oss sa ifra om at det ikke var riktig tidspunkt å treffe en beslutning på, sa Schmeichel på pressekonferansen.

Lagkameraten Martin Braithwaite fortalte at flere av spillerne ikke var klare til å fortsette kampen da den kom i gang igjen.

Mange var ikke klare

– Vi tok den minst dårlige muligheten. Det var mange spillere som ikke var klare til å spille. Vi fikk beskjed om at vi måtte ta en beslutning, sier Barcelona-proffen.

– Hvordan får dere bearbeidet dette?

– For meg er det viktigste at Christian har det godt, og at hans familie er med ham og har det bra. Så skal jeg finne min måte å komme videre på, sa Tottenham-spiller Pierre-Emile Højbjerg.

– Vi vil spille for Christian og alle de som har støttet oss. Det har vært stå stor oppbakking. Jeg vet ikke hvordan jeg skal si takk, fortsatte Højbjerg.

Situasjonen uendret

Landslagets pressesjef Jakob Høyer informerte om Eriksen status etter at han lørdag fikk hjertestans og falt om på banen i EM-kampen mot Finland.

– Vi har vært i kontakt med ham i dag. Situasjonen hans er den samme som i går, stabil og god. Han er fortsatt på sykehuset, sa Høyer og la til at Eriksen vil gjennomgå flere undersøkelser.

Højbjerg tror laget skal klare å konsentrere seg om det fotballmessige igjen.

– Det gir meg en form for energi og sikkerhet at man langsomt kan begynne å se framover. For Christians skyld, lagets skyld og Danmarks skyld. Men det er litt ambivalent å snakke om det tekniske, taktiske eller Belgia, sa Højbjerg.

Har noen bilder i hodet

Martin Braithwaite sier det hjalp mye å ha snakket med Eriksen på video, der Eriksen oppmuntret de andre danske lagkameratene.

– Jeg har noen bilder i hodet jeg skulle ønske jeg ikke hadde. Det var deilig å snakke med ham og se ham og se at han var seg selv, sa Braithwaite.

– Jeg ser Christian og øynene hans, og så ser jeg Simon (Kjær) styrte av gårde. Jeg gikk langsomt mot benken, der førstehjelpsmannskapet sto. Simon sto og viftet med armene. Så så jeg at de begynte med førstehjelp, og da vet man at det ikke er bra, sa Højbjerg.

– De eneste heltene er legene. Vi er profesjonelle fotballspillere og dedikerer livene våre til å spille fotball. Men disse folkene dedikerer livene sine til å redde liv. Å kunne gjøre det under normale omstendigheter er et mirakel. Å kunne gjøre det under omstendighetene de var i her … Jeg kan ikke beskrive hvor stor beundring jeg har for dem, sier Kasper Schmeichel.

Danmark møter Belgia torsdag. Deretter venter Russland i den siste gruppespillkampen om en uke.

– Det blir deilig å trene igjen. Vi trenger å gjøre noe fysisk nå, sa Braithwaite før han gikk ut på treningsfeltet i Helsingør.