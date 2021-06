420 klubber påmeldt fotballtinget

Kanalen skriver at antallet påmeldte klubber økte fra 177 torsdag til 420 fredag, som var dagen da påmeldingsfristen utløp. Det vil si at 24 prosent av Norges 1750 fotballklubber skal delta på det ekstraordinære fotballtinget.

– Det viser at denne saken engasjerer Fotball-Norge. Det er ikke uventet når det er en sånn sak som skal behandles, sier Gro Tvedt Anderssen, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Norges Fotballforbund, til TV 2.

På tinget skal det tas stilling til om NFF skal boikotte neste års fotball-VM i Qatar.

Etter at det var stor blest rundt boikott-initiativet i vår, har støtten til dette dalt kraftig den siste tiden. Det skyldes blant annet at NFFs Qatar-utvalg konkluderte med at boikott ikke er riktig vei å gå for å påvirke VM-vertsnasjonen til å bedre forholdene og rettighetene for blant andre fremmedarbeidere og homofile.