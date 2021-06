Den danske landslagslegen Morten Boesen kunne søndag fortelle at situasjonen er stabil og at Eriksen hadde snakket med spillerne søndag formiddag på et videomøte. Men han blir liggende på sykehuset like ved Parken for videre undersøkelser og observasjon.

For Boesen kunne bekrete at Eriksen ble rammet av hjertestans. Spilleren var bevisstløs og det ble satt i gang hjertekompresjon.

- Men jeg kan ikke si hvor nær vi var ved å miste ham. Det må hjertespesialistene svare på, la han til da han møtte mediene søndag.

Krisepsykologer

Spillerne har fått hjelp av krisepsykologer og nå skal troppen bygges opp mot neste kamp mot Belgia 17. juni, også den i Parken.

– Det var veldig godt å se Christians smil fra sykesenga i går (søndag), sa landslagssjef Kasper Hjulmand på pressekonferansen. Og la til om støtten laget har fått fra fjern og nær.

– Dette var Danmark på sitt beste, sa Hjulmand på det digitale pressemøtet som ble fulgt av over 100 journalister fra hele verden.

Men hva skjedde etter at Christian Eriksen ble båret ut av Parken lørdag kveld og mange spillere og tilskuere var i sjokk?

Laudrup: I dine følelsers vold

UEFA lanserte to alternativer for lagene: Fullføre kampen samme kveld eller spille søndag klokka 12.00. Det var spilt 42 minutter av oppgjøret da Christian Eriksen kollapset ute på banen.





Michael Laudrup er Danmarks største fotballpersonlighet. Foto: (BEHROUZ MEHRI/Afp)

Eriksen fikk livreddende førstehjelp, men ingen visste utfallet da han ble fraktet ut. Publikum fikk beskjed om å bli værende på sine plasser.

Da Eriksen hadde gitt positivt livstegn fra sykehuset, besluttet de danske og finske spillerne at de skulle fullføre kampen.

– Avgjørelsen ble tatt i garderoben. Jeg har kjent på litt dårlig samvittighet, men jeg følte ikke at vi ble presset til noe som helst. Men sett i ettertid var det feil at spillerne skulle ta denne avgjørelsen, sier Hjulmand.

Danmarks største fotballnavn, Michael Laudrup, er sterkt kritisk til prosessen:

– Når slike ting skjer er du i dine følelsers vold. Da har man ikke oversikt og overskudd til å ta viktige beslutninger. Her burde andre satt foten ned, sa Laudrup til TV3+, gjengitt i EkstraBladet.

Kampen fortsatte, men etter få minutter ba kaptein Simon Kjær om å bli byttet ut. Han orket ikke å spille mer.

– Det var jo bekreftelsen på at denne kampen ikke skulle fortsatt, sier Laudrup.

Kjær var den første spilleren som startet aktiv førstehjelp ute på banen.

Kampen ble fullført

Kampen ble fullført, Finland vant 1-0, men resultatet var det få som brydde seg om.

Søndag skulle spillerne hatt trening og pressekonferanse klokka 12.00, men alt er utsatt.

– Nå skal vi komme oss videre. Vi ønsker å fortsette i turneringen og dialogen med Christian søndag var veldig godt for oss å oppleve. Så får vi se hvor klare vi blir til kampen mot Belgia torsdag, spillerne reagerer litt forskjellig, sa Hjulmand.

Som også la til at Eriksen fortalte at han ikke husket noe av episoden. Nå var han opptatt av hvordan hans famiile og medspillere hadde det.

Norges landslagssjef Ståle Solbakken fulgte dramaet fra sin leilighet i København. Hans kone var til stede i Parken.

Solbakken i København

Solbakken ble rammet av hjertestans på FC Københavns treningsfelt i mars 2001. Han reddet livet, men måtte legge opp som fotballspiller.

– Jeg fulgte tv-bildene, men ble litt beroliget av at det ikke kom ambulanse inn på banen og hentet ham. Da tenkte jeg at dette ikke var livstruende. Rigshospitalet ligger rett ved siden av Parken, fortalte Solbakken til TV2 lørdag kveld.

Han tror Eriksen nå må gjennom en lang rehabiliteringsprosess.

Danmarks tidligere landslagssjef Åge Hareide, fulgte dramaet fra NRKs studio i Trondheim der han var gjest under kampen. Da dramaet sto på og situasjonen var uavklart, dro han hjem til sin egen leilighet. han ville ikke gi noen kommentarer til mediene, men sendte ut en meddelelse via sin sønn Bendik Hareide på sosiale medier.

Hareide hadde et nært forhold til Christian Eriksen, som var sentral da Hareide hadde stor suksess med dette landslaget. Det var under Hareides ledelse Danmark kvalifiserte seg til EM.

Søndag skulle Hareide etter planen lede Rosenborg i seriekampen mot Strømsgodset i Drammen.

