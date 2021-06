Hareide om Eriksen: – Utrolig lettet

Eriksen falt om under Danmarks åpningskamp i fotball-EM mot Finland i Parken lørdag kveld. Han mottok hjerte- og lungeredning på stedet. Senere kom det beskjed fra sykehuset i København om at Eriksen er våken og har det OK.

Hareide var gjest hos NRK i forbindelse med kampen, men forlot kanalens lokaler før Eriksen-situasjonen var avklart. Han uttaler seg imidlertid via sin sønn, Bendik Hareide.

«Jeg er utrolig lettet av å få beskjed at Christian er våken og stabil. Det er en fantastisk spillergruppe som er flinke til å ta vare på hverandre og alle rundt seg. Alt godt til Christian og hans familie», heter det i en Twitter-melding.

Åge Hareide var Danmarks landslagssjef fra 2016 til 2020. Han skulle egentlig ha ledet laget i EM, men gikk glipp av det da mesterskapet ble utsatt på grunn av koronapandemien.