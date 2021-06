Finland med historisk seier etter Eriksen-dramaet – 1-0 over Danmark

Christian Eriksens kollaps i slutten av første omgang rystet alle som var til stede eller så det på TV, og førte til at den for finnene historiske kampen ble avbrutt i nesten to timer. Først da det var klart at det går bra med Eriksen ble det besluttet å fullføre kampen.

I det 60. minutt scoret Finland på sin første sjanse i et internasjonalt sluttspill noensinne, da Joel Pohjanpalo stupte fram mellom to danske forsvarere og nikket ballen i mål.

Teemo Pukki brukte muskler og satte opp Jere Uronen, som kom til innlegg fra venstre. Ballen gikk over Andreas Christensen, mens Joakim Mæhle sto passiv og så på at Pohjanpalo kastet seg fram. Avslutningen gikk nesten rett på keeper Kasper Schmeichel, men hadde så stor fart at han ikke greide å holde den ute.

Til å være en nasjons første sluttspillmål noensinne, og attpåtil mot en nordisk storebror, var feiringen svært dempet. Pohjanpalo glemte seg et øyeblikk, men av respekt for det som skjedde med Eriksen noen timer tidligere nøyde finnene seg med å klappe litt på hverandre med bøyde hoder.

Straffemiss

I det 73. minutt fikk danskene en vei inn i kampen igjen da Paulus Arajuuri var uheldig i en duell med Yussuf Poulsen i eget felt. Han skjermet dansken bort fra farlig sone og passet seg for å felle ham, men på vei ned landet kneet hans på foten til Leipzig-spissen, som falt.

Pierre-Emile Højbjerg prøvde å bredside ballen i hjørnet, men keeper Lukas Hradecky gikk rett vei og fikk det svake straffesparket rett i fanget.

Danmark dominerte kampen nesten like kraftig som Italia gjorde mot Tyrkia fredag kveld, men greide ikke å omsette overtaket i tellende resultat mot et godt organisert og innbitt kjempende finsk lag som måtte vente helt til 2019 på å kvalifisere seg til et sluttspill for første gang.

Tålmodig

Så måtte finnene vente et ekstra år på å få delta i sluttspillet, og da kampen først kom i gang varte den i nesten tre og en halv time. Men til slutt kunne tålmodige finner glede seg over tre poeng.

Åge Hareide var sjef da Danmark kvalifiserte seg til EM, men viruspandemien hindret ham fra å lede laget i sluttspillet. Kasper Hjulmand har hatt en heldig hånd med laget siden han tok over, men kunne knapt fått en dårligere start på sluttspillet.

23-1 i avslutninger og 9-0 i hjørnespark er mager trøst når kampen ender 0-1.

Finland møter nabo Russland i St. Petersburg onsdag. Dagen etter får Danmark besøk i Parken av Belgia, topplaget på Fifa-rakingen.