Drøyt 40 minutter var spilt av oppgjøret Danmark – Finland i fotball-EM i Parken i København da Christian Eriksen plutselig ble liggende tilsynelatende livløs på banen. Spillerne reagerte momentant og medisinsk personell kom løpende til og startet hjertekompresjon umiddelbart.

Eriksen ble fraktet i ambulanse til Rigshospitalet. Derfra vil det komme en medisinsk oppdatering. Hvis alt har gått bra er det planen at kampen skal fullføres lørdag kveld. Den skal gjenopptas klokka 20.30.

Noen spør om det er moralsk riktig. I følge UEFA har spillerne selv ønsket å fortsette etter at Christian Eriksen sendte dem en beskjed fra sykehuset.

Båret ut under applaus

[ Kommentar etter kampslutt: Der resultatet var helt uinteressant ]

En tildekket Eriksen ble båret ut under kraftig applaus etter drøyt tolv minutters behandling inne på banen. Klokka 19.00 fikk publikum beskjed om å bli på plassene sine. Mange av dem gråt åpenlyst.

Både publikum og tv-seere ble sjokkert over det de så. Det ble gitt inntrykk av at spilleren svevde mellom liv og død. Nå strømmer det inn hilsener på sosiale medier fra hele verden. Eriksen har store supporterskarer i klubbene han har spilt i i Danmark, Nederland, England og Italia.

Det var etter drøyt 42 minutters spill at Eriksen segnet om ute ved den ene sidelinjen i Parken. Det ble tatt et innkast mot ham, men i stedet for å dempe ballen falt han forover og ble liggende. Med- og motspillere vinket umiddelbart for å få leger inn på gressmatten.

Kapteinen startet livrednng

Kaptein Simon Kjær skal i følge danske medier ha vært den første som startet livredning ute på banen. Han stormet til fra sin midtstopper-posisjon og sjekket om Eriksen hadde svelget tungen og startet førstehjelp. Spillerne ble organisert slik at de dannet en skjerm rundt den livreddende hjelpen.

Euro 2020 - Group B - Denmark v Finland Spillerne dannet en ring rundt Christian Eriksen mens han fikk behandling på banen. Foto: (WOLFGANG RATTAY/Reuters)

Eriksens samboer, Sabrina Kvist Jensen, kom inn på spillebanen for å følge mannen videre. Eriksen er Danmarks mest profilerte landslagsspiller. Han spiller til daglig i Inter i Italia.

– Dette er ille. Noe lignende har jeg ikke vært borti, sier Egil “Drillo” Olsen som er ekspertkommentator under NRKs sending.

I Trondheim satt en sjokkert Åge Hareide og fulgte de dramatiske tv-bildene. Han var landslagssjef for Danmark inntil i fjor og skulle ha ledet laget i dette EM hvis det ikke hadde blitt utsatt på grunn av pandemien. Han bygde det suksessrike landslaget rundt Christian Eriksen.

Solbakken ble reddet

Kampen ble stanset. Nå venter man på medisinsk avklaring etter at det rapporteres at Eriksen er våken på sykehuset. UEFA vil avgjøre hva som vil skje med selve kampen som sto 0-0 da den ble avbrutt.

Episoden er den mest dramatiske i EM-historien. Dansk fotball har opplevd dramatikk før, ikke minst da Ståle Solbakken fikk hjertestans på FC Københavns treningsanlegg 13. mars 2001. Han ble reddet ved rask livredning på treningsfeltet. Livet hans ble reddet, men han måtte legge opp som fotballspiller.

Det er ikke bekreftet om Eriksen hadde hjertestans. Men det er en lettelse i Danmark nå når det ser ut som det kommer positive nyheter fra sykehuset.

Dette var forøvrig historiens første kamp i et sluttspill i EM eller VM for Finland.





Sjokkerte supportere fulgte livredningen fra tribunen. Foto: (JONATHAN NACKSTRAND/AFP)

FAKTA

Navn: Christian Dannemann Eriksen

Alder: 29

Klubb: Inter

Tidligere klubber: Middelfart, OB, Ajax, Tottenham.

Landskamper for Danmark: 109













