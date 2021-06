Ceferin hadde med seg flere av forbundets topper i Vatikanet torsdag.

Den argentinskfødte paven er kjent for å like fotball. Ceferin hadde med seg en miniutgave av EM-trofeet som gave. Paven fikk også en signert italiensk landslagstrøye fra Det italienske fotballforbundet.

Tilbake ønsket paven EM alt godt.

En rekke nasjoner har fått smitte inn i troppen i oppkjøringen til mesterskapet.

Regler

Dette er noen av nøkkelpunktene rundt korona i EM:

* Spillere eller ledere som avgir positiv koronaprøve, skal isoleres. De kan teste seg ut av karantene. Spania og Sveriges møtes mandag, og i begge tropper har det vært smittetilfeller den siste tiden.

* Arrangøren har rett til å flytte kamper i opp til 48 timer dersom lag har 13 eller færre spillere tilgjengelig på grunn av positive tester. I så fall må «ekstraspillere» kalles inn.

* Dersom et lag ikke makter å gjennomføre kamp innen 48 timer etter opprinnelig avsparkstid, vil laget dømmes til et 0-3-tap uten at en ball er sparket.

* Hver kamptropp kan inneholde 23 spillere.

* Spillere, ledere og funksjonærer lever i en boble på linje med det som har vært regelen innen toppfotballen i vel ett år. Det betyr svært hyppige koronatester og null omgang med personer utenfor boblen.

Forskjellige protokoller

* Mediene får ikke tilgang til å møte spillere og ledere utover digitale intervjuer.

* Det er forskjellige protokoller for tilskuere fra land til land. Noen steder vil et koronapass være nok til å slippe inn. Andre steder må tilskuerne gjennom temperaturmåling og hurtigtest korona utenfor arenaen. På det meste må tilskuerne være på plass på tribunen tre timer før avspark.

* Tilskuerkapasiteten er kraftig redusert (fra 50 til 75 prosent) med unntak av i Budapest (61.000 tilskuere). Der sikter man mot å spille med fullt hus.

* Det kan bli åpning for flere tilskuere enn planlagt underveis i mesterskapet.

* Det blir et kronglete mesterskap for tilhengere som ønsker å forflytte seg over landegrenser. Dette på grunn av forskjellige innreise-/karanteneregler.

* Publikum oppfordres til å unngå klemming, «high fives», håndhilsning og annen tett kontakt utenfor og inne på stadion.

* Uefa har en svært omfattende koronaprotokoll.