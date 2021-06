Klarer Gareth Southgate å føre England til topps i årets EM, kan han også få sin revansje for at han bommet på det avgjørende straffesparket som sendte England ut av det forrige europamesterskapet på hjemmebane tilbake i 1996. For at det skal skje trenger han at sidemann Harry Kane bøtter inn mål, som i Premier League. (GLYN KIRK/AFP)