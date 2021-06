Romerikes Blad melder at mange med tilknytning til ledersiden mente boikott var feil virkemiddel, mens supportersiden var klar på det motsatte.

Det ekstraordinære forbundstinget skal 20. juni vedta om Norges Fotballforbund (NFF) skal gå for en boikott av Qatar-VM eller ikke.

Qatar-utvalget som leverte sin rapport i mai, anbefaler at NFF ikke boikotter VM. Det var kun to fra supportermiljøet som stemte for boikott i utvalget på 14 medlemmer.