NFF tar ikke ut påtale i Pedersen-saken

Drammensklubben valgte i slutten av april å sende saken videre til NFFs påtalenemnd ettersom styret konkluderte med at Pedersen hadde brukt uakseptable ord og uttrykk.

Nettavisen får opplyst at forbundet har konkludert i saken mandag, og at det velger ikke å ta ut påtale.

Pedersen måtte 9. april gå av som Godset-trener som følge av anklager og varsler om rasisme. Han har hele tiden avvist alle anklager.

Godset hentet inn juridisk bistand for å vurdere saken og klubbens egen håndtering av varslene, og advokatfirmaet som bisto klubben, vurderte at det som hadde skjedd, var i strid med klubbens nulltoleranse for uakseptable ytringer.

