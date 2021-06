Solbakken: – Spillerne glemte prinsippene

– Vi må evaluere. Vi jobber med rendyrket sone, men i dag gikk spillerne for lett bort fra prinsippene, og vi så det særlig ved scoringene, sa landslagssjefen til TV 2 etter 1-2-tapet for Hellas.

Tre kamper mot lag fra 63.-plass og nedover på Fifa-rankingen har gitt tre seirer og null baklengsmål, men kampene mot Tyrkia og Hellas har endt med fem baklengsmål og to tap.

Solbakken så igjen landslagsspillerne slite med å holde seg til prinsippene for soneforsvar, og det førte til nye baklengsmål og en ny smell i siste kamp før Nederland står imot i VM-kvalifiseringen.

– Det så veldig bra ut på trening i går, og jeg hadde en god følelse. Vi var forberedt på at Hellas kunne komme med tre midtstoppere, og vi skulle bruke (Morten) Thorsby og (Kristoffer) Zachariassen til å presse fra utsiden. Det fikk vi ikke til, og de spilte for lett rundt oss. Da gikk spillerne bort fra soneprinsippene, sa han.

Panikk

– Ved det første målet fulgte flere spillere løp de burde ha sluppet og ble dratt ut av sonen sin. Så gikk gutta i panikk og begynte å spille med instinktet i stedet for å samle seg rundt den kollektive tankegangen. Det er noe du som trener ikke har lyst til å se.

Det førte til flere problemer, og Solbakken hygget seg ikke på sidelinja i den første omgangen.

– Det begynte med en halvveis-presshøyde som vi ikke hadde snakket om. Enten skulle vi ta dem høyt eller så skulle vi falle ned. Når noen spillere føler at kroppen ikke spiller på lag, og teknikken ikke spiller på lag, så blir det en dårlig følelse, sa han til TV 2.

I generalprøven til kampen mot Nederland måtte han gripe i verktøykassa etter noen virkemidler som var planlagt til bruk mot senere motstandere.

– Vi hadde drillet 3-4-3 med tanke på det som kommer senere i kvalifiseringen, fordi det kan være et alternativ da. Det fungerte «så där». Vi hadde alt spill på deres halvdel, men jeg skulle gjerne sett at vi skapte litt flere sjanser, sa Solbakken.

Utbytte

Det ble en redusering, men kampen endte med 1-2-tap.

– Hellas hadde bare to sjanser i hele kampen og scoret på begge, men det er mål vi ikke skal slippe inn.

Han føler likevel at utbyttet av junisamlingen var godt.

– Jeg er ikke happy med kampene, men med utbyttet av leiren. Vi har hatt noen fine økter, men spillerne er preget mentalt og fysisk av en lang sesong med korona, vanskelig sosialt liv. Noen har hatt 10-12-14 dagers ferie før samlingen og var preget av det, sa han til TV 2.

– Jeg er glad for at det var bare ett forfall, for alle er blitt bedre kjent med hverandre. Vi har hatt gode økter, men fikk det ikke ut i kampene. Vi har en stor oppgave foran oss før kampen mot Nederland, men det er tre måneder til, og bildet kan være annerledes når vi kommer dit.

Han tror fortsatt at spillerne skal kunne greie å sette hans soneforsvar ut i livet.

– Forståelsen av hva vi vil er nok der.

