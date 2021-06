«Fair play for migrant workers» sto det på trøyene søndag, over det kjente budskapet med krav om «human rights on and off the pitch». Budskapet om migrantarbeidere hadde ganske klar adresse til Qatar.

Som i de siste kampene holdt spillerne, og reservene på tribunen, også opp venstre hånd med fem fingre i været som en menneskerettighetsmarkering.

Det skjedde to uker før et ekstraordinært fotballting skal ta stilling til eventuell norsk boikott av VM-sluttspillet i Qatar.

Landslaget markerte motstand mot brudd på menneskerettighetene første gang før bortekampen mot Gibraltar i mars, og det fikk en stor smitteeffekt da flere store landslag hengte seg på. Siden har Norge markert også før kampene mot Tyrkia, Montenegro (begge i mars), Luxembourg og nå Hellas (begge i juni).

Nå står det bare igjen VM-kvalifiseringskamper for Norge i år. Slik er programmet i høst:

1/9: Nederland (h)

4/9: Latvia (b)

7/9: Gibraltar (h)

8/10: Tyrkia (b)

11/10: Montenegro (h)

13/11: Latvia (h)

16/11: Nederland (b).