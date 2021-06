De to treningskampene i Spania har skapt flere spørsmål enn svar. Først 1–0 seier over Luxembourg der resultatet var det eneste som gledet etter scoring på overtid. Tap 1–2 for Hellas etter hjelpeløst forsvarsspill før pause, men mye bedre energi etter hvilen.

Endelig første hjemmekamp

Men hva hjelper det når det ender med tap? Ståle Solbakken er en fotballnerd som kunne ledet kamper hver eneste dag. Nå er neste dato 1. september og VM-kvalifisering mot Nederland på det som antakelig blir Solbakkens aller første kamp på norsk jord i sin ferske jobb.

Fulgte man søndagens landskamp bare via sosiale medier ville man trodd norsk fotball var inne i en dyp, kollektiv depresjon. 1. omgang hørtes ut som en lidelse. Ute på banen var det grekerne som ildnet hverandre opp, mens nordmennene var helt stille. Og det kom to baklengsmål etter juniorfeil i et vaklende forsvar.

Vi vet ikke hva som ble sagt i pausen, men noe skjedde. Norge gjorde tre bytter og endret formasjon til den uvanlige 3-4-3, en formasjon heller ikke Solbakken har komponert mange ganger. Og kaptein Ødegaard tok taktstokken både med peking og snakking. Hellas kom ikke til en eneste målsjanse. Men så ledet de også lenge med to mål.

Det er et potensial her

Det er ikke helsvart. Alle vet at det er et potensial her. Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland vet hvor lista ligger. Men når ingen prøvde å hoppe før pause, da kampen ble avgjort, er jo høyden ganske uinteressant.

Ja, det kom seg mye etter hvilen. Men Solbakken puttet da innpå to spillere som må sone karantene mot Nederland, Alexander Sørloth og Kristian Thorstvedt. For da handlet det bare om å redde en viss ære fem dager før Europas 24 beste nasjoner samles til EM-sluttspill. Der deltar verken Norge eller Hellas.

Nøkkelspørsmålene

Fotball, privatlandskamp Norge - Hellas Ståle Solbakken fikk mye å gruble over i søndagens kamp. Foto: (Geir Olsen/NTB)

Ståle Solbakken og hans trenerteam kan liste opp spørsmålene som helst skal besvares før neste tropp offentliggjøres i midten av august.

*Hvor på banen skal kaptein Martin Ødegaard spille og er han riktig kaptein?

*Hvordan få fyrt opp motoren til Erling Braut Haaland? Teller man antall spurter i klubblag kontra landslag tror vi det avdekkes slående forskjeller? Den raskeste spurten kom på overtid.

*Hvem skal spille midtstoppere? Når søndagens ene løsning, Kristoffer Ajer, byttes til høyreback midt i første omgang, skjønner man litt hva man sliter med.

*Hvem skal gjøre grovjobben på midten? Blir Sander Berge klar om tre måneder?

*Og hvem skal brøle laget i gang? Martin Ødegaard er ikke en slik type, men kapteinen trenger ikke være høyrøstet. Men noen må være det. Ståle Solbakken har vinnerskallen, men han blir værende på sidelinja.

Før neste kamp vet vi også om Norge skal boikotte VM i Qatar. Søndag var det nytt kraftfullt budskap fra landslaget under nasjonalsangene. Svaret får vi 20. juni. Kanskje ikke det blir noen kamp mot Nederland i det hele tatt. Er det etisk riktig å spille kvalifiseringskamper i et mesterskap vi uansett ikke skal delta i? Det siste er en helt annen diskusjon. Men ikke mindre interessant.

KAMPFAKTA

Norge – Hellas 1-2 (0-2)

La Rosaleda, ingen tilskuere

Mål: 0-1 Giorgos Masouras (13), 0-2 Thanasis Androutsos (21), 1-2 Stefan Strandberg (64).

Dommer: Jakob Kehlet, Danmark.

Ingen kort.

Lagene:

Norge (4-2-3-1): André Hansen – Stian Gregersen, Stefan Strandberg, Kristoffer Ajer (Andreas Hanche-Olsen fra 88.), Birger Meling (Fredrik Bjørkan fra 69.) – Patrick Berg (Fredrik Aursnes fra 69.), Fredrik Midtsjø (Alexander Sørloth fra 46.) – Morten Thorsby (Kristian Thorstvedt fra 46.), Martin Ødegaard, Kristoffer Zachariassen (Julian Ryerson fra 46.) – Erling Braut Haaland.

Ubenyttede reserver: Ørjan Nyland, Per Kristian Bråtveit – Jens Petter Hauge, Jonas Svensson, Aron Dønnum, Mathias Normann.

Hellas (3-5-2): Odisseas Vlakhodimos – Kyriakos Papadopoulos, Kostas Mavropanos, Giorgos Tzavellas – Thanasis Androutsos (Mikhalis Bakakis fra 90.), Petros Mantalos (Tasos Bakasetas fra 57.), Kostas Galanopoulos (Carlos Zeca fra 57.), Andreas Boukhalakis (Manolis Siopis fra 75.), Kostas Tsimikas – Giorgos Masouras (Khristos Tzolis fra 57.), Dimitris Pelkas (Vangelis Pavlidis fra 75.).

Ubenyttede reserver: Alexandros Paskhalakis, Sokratis Dioudis – Anastasios Douvikas, Leonardo Koutris, Akhilleas Poungoras, Manolis Saliakas.