Kampen mot Hellas er den siste kampen Norge får spilt før den meget viktige og potensielt avgjørende kampen mot Nederland på Ullevaal stadion 1. september.

Dermed kan det bli nødvendig for Solbakken å drille spillerne han ser for seg å bruke i møtet med nederlenderne.

– Vi kommer nok til å prøve en ting eller to mot Hellas også. Både Sørloth og Thorstvedt er i karantene mot Nederland, så det må vi ta hensyn til. Men verden kan se helt annerledes ut da (til høsten), sier landslagssjefen og utdyper:

– Det kan være spillere som skifter klubb. Du har typer som Sander Berge og Mathias Normann som er på starten av «preseason» nå. Det er tre måneder til neste kamp, og det er mye som kan skje på den tiden.

For lite action

Solbakken møtte pressen i Marbella foran torsdagens trening, og han ble bedt om å oppsummere kampen mot Luxembourg, som endte med 1-0-seier etter en småskuffende norsk innsats.

Landslagssjefen måtte erkjenne at han ikke var forberedt på den defensive 5-3-2-formasjonen motstanderen valgte.

– Førsteomgangen er urolig, synes jeg. Da bommer vi litt på posisjoneringen i oppbyggingsspillet. Vi hadde forberedt oss mot 4-4-2 og 4-1-4-1, og så kommer de med 5-3-2. Da må vi gjøre det annerledes.

– Vi fikk det bedre til i annen omgang, og da synes jeg grunnspillet fram til 20 meter fra målet deres er bra. Men fra 20 meter og inn er det for lite action og for få skudd. Det blir for lite med tre store sjanser. Samtidig har de null sjanser, så vi kan ikke tape kampen, sier han.

Startfase

53-åringen er inne i sin andre samling som landslagssjef, og mange ting har fortsatt ikke satt seg helt.

– Den første samlingen bar veldig preg av at det var tre kamper på seks dager, men jeg synes vi kom godt ut av den. Vi håpet på sju poeng, men sto igjen med seks. Så er også denne samlingen litt «tricky», fordi vi er på forskjellige steder fysisk og mentalt. Noen har hatt fri i ti-tolv dager etter å ha avsluttet sesongen.

RB Leipzig-spissen Alexander Sørloth merker også at alt ikke sitter. Han fikk ikke til veldig mye mot Luxembourg.

– Vi må bygge videre på det vi har startet og fortsette å bygge relasjoner. Det holder vi fortsatt på med. Kampen i går var fryktelig spesiell, for Luxembourg gjør det veldig vanskelig for oss. De ligger konstant i balanse og er ikke interessert i å gå i angrep eller spille fotball, sier Sørloth.

Han erkjente at innleggene som skal fôre ham og spissmakker Erling Braut Haaland gjerne kunne ha vært bedre.

– Når vi har meg og Erling i boksen, så skal vi klare å treffe én av oss, ja. Så det er noe vi må jobbe med.

VIF-spiller Aron Dønnum fikk sin debut som innbytter.

- Aron leverte. Vi trengte innlegg og større kraft framover, og der er han god, sa Solbakken.