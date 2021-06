Liverpool-backen hinket av banen med det som så ut som en lårskade på tampen av kampen mot Østerrike onsdag som ble vunnet 1-0 etter scoring av Bukayo Saka.

– Vi må se på det. Det er åpenbart at det ikke er et godt tegn at han måtte av banen, og han hadde noe ubehag, sa Southgate til Sky Sports.

Tirsdag ble den 26 mann store England-troppen offentliggjort. Den inkluderer også høyrebacker som Kyle Walker, Kieran Trippier og Reece James. Southgate erkjenner at det er usikkert med Alexander-Arnold.

[ Slik spilles fotball-EM ]

– Vi er så nærme mesterskapet at for enhver spiller gjør en skade dem til en usikkerhet. Men vi må bare se i løpet av de neste 48 timene.

England møter Romania 6. juni i siste kamp før EM. Der venter Kroatia (13. juni), Skottland (18. juni) og Tsjekkia (22. juni). Alle kampene spilles på Wembley.

(©NTB)