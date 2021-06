Alexander-Arnold med – Lingard vraket i EM-troppen: – Tung beskjed å gi

Manchester Uniteds unggutt Mason Greenwood (19) trakk seg fra bruttotroppen samme dag som det endelige uttaket. Han vil prioritere å bli kvitt en lei skade.

West Ham-spiller Jesse Lingard var blant dem som ikke kom gjennom nåløyet. Tross iherdige rykter om det motsatte fikk Liverpool-backen Trent Alexander-Arnold derimot EM-billett.

De andre som ble vraket fra bruttotroppen var målvakt Aaron Ramsdale (Sheffield United), backene Ben Godfrey (Everton) og Ben White (Brighton), midtbanespiller James Ward-Prowse (Southampton) og spissen Ollie Watkins (Aston Villa).

– Noen av gutta visste at de kom inn for erfaringen med å trene med laget, men det var en vanskelig samtale da jeg informerte Jesse Lingard, som har gitt så mye til landslaget over tid, sa Southgate, som sa at også Ward-Prowse og Watkins var nær troppen.

Han lot trioen velge om de ville reise hjem eller bli i troppen under oppkjøringskampene. Alle valgte å bli.

– Vi vet av erfaring at det kan komme skader, så det er fortsatt muligheter for dem som ikke kom med.

Tar sjansen

Southgate utsatte det endelige uttaket fra forrige uke og forklarte det blant annet med skadesituasjonen.

– Jeg ville vurdere om vi skulle ta sjansen på spillere som Jordan Henderson og Harry Maguire, som på grunn av skader ikke er helt der de pleier å være. De har masse erfaring, og vi tror vi kan få dem dit at de kan bidra. Da er det verd å ta dem med, spesielt når vi har 26 plasser, sa landslagssjefen.

Manchester United bekreftet nyheten om Greenwoods forfall og opplyste at det er den samme skaden som holdt ham utenfor gruppespillet i U21-EM i mars.

– En ny turnering vil ikke være fordelaktig, og Mason vil bli hos oss for å komme seg og forberede seg til en ny sesong, skriver klubben. Likevel skal fire av Ole Gunnar Solskjærs elever være med i EM-troppen.

England møter Østerrike og Romania i to treningskamper 2. og 6. juni. Laget åpner EM mot Kroatia 13. juni, og skal også møte Skottland (18/6) og Tsjekkia (22/6). Englands gruppekamper spilles på Wembley.

Slik ble Englands endelige tropp:

Målvakter: Dean Henderson (Manchester United), Sam Johnstone (West Bromwich), Jordan Pickford (Everton).

Backer: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Ben Chilwell (Chelsea), Conor Coady (Wolverhampton), Reece James (Chelsea), Harry Maguire (Manchester United), Tyrone Mings (Aston Villa), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Atlético Madrid), Kyle Walker (Manchester City).

Midtbanespillere: Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Jordan Henderson (Liverpool), Mason Mount (Chelsea), Kalvin Phillips (Leeds), Declan Rice (West Ham).

Spisser: Dominic Calvert-Lewin (Everton), Phil Foden (Manchester City), Jack Grealish (Aston Villa), Harry Kane (Tottenham), Marcus Rashford (Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal), Jadon Sancho (Borussia Dortmund), Raheem Sterling (Manchester City).