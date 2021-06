Rekdal med klubbskifte i tysk fotball

Stuttgart skriver på sine hjemmesider at 20-åringen har skrevet under en toårskontrakt og at han i første omgang er tiltenkt en plass på klubbens U21-lag.

Midtbanespilleren har vært i Mainz siden 2019.

Thomas Rekdal er sønn av den tidligere toppspilleren Sindre Rekdal. Mer kjente Kjetil Rekdal er onkel til den nye Stuttgart-spilleren. Kjetil Rekdal, nå trener i HamKam, spilte for blant andre Hertha Berlin og Borussia Mönchengladbach i tysk fotball i sin aktive karriere.

20-åringen Thomas Rekdal spilte for Fredrikstad før han byttet til tysk fotball og har en rekke aldersbestemte landskamper for Norge. Han var blant annet kaptein på U19-landslaget, og NRK skriver at han nylig ble tatt ut på U21-landslaget.

