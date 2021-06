Aksjonistene på landslaget

Om en drøy uke begynner fotball-EM over hele Europa, der verdens heteste spiss, Erling Braut Haaland ikke er med. For Norge kom seg ikke dit. Kveldens privatkamp mot Luxembourg i Spania viser hvor landslaget står akkurat nå: I skyggen. Mens Sverige, Danmark og Finland forbereder seg til mesterskapet som Norge igjen gikk glipp av.

Men fotball-VM kan de fortsatt kvalifisere seg til. Men ønsker norsk fotball det? Den avgjørelsen tas 20. juni. I går annonserte “Drillo” at han var imot boikott, i Spania snakket landslagskaptein Martin Ødegaard om Qatar-rapporten som han likte og at det var en “nobrainer” at breddefotballen måtte få komme i gang igjen. “Ødegaard snakker regjeringen midt imot”, er jo en god tittel. Men hvor mye kraft ligger bak?

Det er mange måter å aksjonere på. Drillo vet mye om det, men mener boikott er et slag i lufta. Ståle Solbakken er tidenes første landslagssjef som også framstår som aksjonsleder. Det var han som realiserte Qatar-budskapet som spredte seg til andre markeringer internasjonalt, og det er han som snakker klarest i hele NFF-systemet.

Tirsdag holdt han en forelesning om forvirrende karanteneregler der han holdt en forsvarstale for et ishockeylandslag som kommer hjem fra VM med tre seire og må rett i karantene, mens et fotballandslag som spiller privatkamper får mildere karanteneregler. Han pekte på en logisk brist i regjeringens strategi. Tirsdag ettermiddag gjorde myndighetene retrett.

Det er praktfullt at spillere og trene står opp og markerer standpunkt. Det har vært etterlyst i årevis. Vi har sett utallige internasjonale landslagssjefer i dress og slips si “vi konsentrerer oss bare om neste kamp”. Det holder ikke i dagens medievirkelighet. Ståle Solbakken har skjønt det. Og svarer med stort engasjement på det han blir spurt om.

Midt oppe i dette: En privatkamp mot Luxembourg med Norges to største profiler i startelleveren. Og attpåtil med Martin Ødegaard nå som sentral midtbanespiller, en tanke som Solbakken sa han hadde hatt lenge. Med andre ord: Det tenkes fotball også.

For den største utfordringen er å få linken Braut Haaland – Ødegaard til å blomstre på landslaget. Hvor dypt vil Ødegaard ligge i sin nye rolle? Vi får neppe alle svar i en enkel kamp mot Luxembourg, men det vi ser i denne og søndagens kamp mot Hellas legger føringer for hvordan Nederland skal håndteres til neste VM-kvalifiseringskamp på Ullevaal (forhåpentligvis) 1. september.

Men da er to av de viktigste politiske kampene avklart: Breddefotballen er i gang igjen og vi vet om Norge boikotter VM i Qatar. Men hvis svaret er ja på det siste blir det neppe noen kamp mot Nederland.

