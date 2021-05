Solbakken avviser klubbkritikken

– Du kjenner Åge. Det er ikke første gangen han blåser ut. Jeg har stor respekt for Åge. Jeg har vært klubbtrener selv og hadde sikkert brukt noen av de samme adjektivene, sa Solbakken under en pressekonferanse mandag.

Hareide uttalte seg søndag kritisk blant annet om reiseopplegget til Eliteserien-spillerne som skal på samling. Norge møter Luxembourg (onsdag) og Hellas (søndag) i Malaga.

– De kan like godt bli smittet på en flyplass eller fly. De burde fløyet dem direkte ned fra Oslo hvis de var viktige for landslaget. Det er en risiko for våre spillere, og i tillegg så mister vi tre dager med dem i forberedelse til ny seriekamp mot Strømsgodset. Jeg synes det er helt hårreisende, sa Hareide ifølge NRK.

Stort minusprosjekt

– I og med at vi ikke spiller i Norge, så er dette foretaket et dundrende underskudd for NFF på alle parametere. I en ideell verden hadde vi satt opp et fly, sa Solbakken.

Han har tatt ut sju spillere fra Eliteserien. Landslagssjefen analyserte den norske sesonginnledningen slik.

– Jeg synes det har vært mye bra. Det jeg så av runden i går (søndag) var mer ujevnt. Det tror jeg var fordi det var den tredje kampen på seks dager og at folk var slitne etter den sjette eller sjuende kampen på 21 dager.

Best fotball på naturgress

– Jeg synes at særlig gresskampene, og dette gjør jeg ikke for å provosere, har vært gode. Det er veldig viktig for norsk fotball at vi får flere gressbaner. Noen av kampene på gress har vist at duellspillet blir annerledes. Det blir en mer internasjonal fasong på det, svarte Solbakken på spørsmål fra NTB.

Han kommer trolig ikke til å bruke Eliteserien-spillere i særlig grad mot Luxembourg onsdag.

Han avviste også at Erling Braut Haalands bybesøk i Spania foran samlingen var noe problem.