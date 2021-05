Molde avga poeng i heten mot Mjøndalen – kun ett poeng siden RBK ble slått

Etter et godt første kvarter fikk hjemmelaget kampens største mulighet, og det var smått utrolig at ikke hjemmelaget gikk opp til 1-0.

Et langt kast fra Fredrik Brustad havnet på hodet til Sondre Solholm Johansen, som headet ballen inn i boksen. På bakerste stolpe headet Benjamin Stokke til Ole Amund Sveen, som kunne treffe hvilken som helst kroppsdel med ballen fra én meter slik at den skulle gå i mål.

Dét klarte han ikke. På uforståelig vis gikk ballen forbi Sveen, og Birk Risa fikk klarert på strek.

[ Derfor skal Mjøndalen unngå nedrykksjaget i år: – Har et sterkere fundament ]

Var den inne?

Åtte minutter før pause skapte Etzaz Hussain Moldes første mulighet. Midtbanespilleren fikk skyte upresset fra seks-sju meter, men skuddet gikk like utenfor.

Gjestene fikk en enda større mulighet kvarteret før full tid. Et innlegg traff Kristoffer Haugen på bakerste stolpe, og han skjøt mot mål. Sosha Makani reddet, men det var vanskelig å se – selv etter utallige repriser – om ballen var inne eller ikke.

– Jeg var 100 prosent sikker på at den var inne. Vi blir snytt for et mål, og det er synd, sa Haugen etter kampen.

– Det ser ut som den var inne, og det var det jeg trodde og, sa Molde-spiller Fredrik Aursnes etter å ha sett reprise av situasjonen etter kampen.

Dommeren var ikke enig, og dermed endte det 0-0.

– Vi er farlige når vi kommer, men Molde er gode offensivt. Jeg synes vi nærmer oss hvert år, og det er vel den jevneste kampen vi har spilt mot Molde i nyere tid, sa MIF-trener Vegard Hansen etter oppgjøret.

[ Sterk Mjøndalen-prestasjon holdt til hjemmepoeng mot Vålerenga ]

Ett poeng på de siste to for Molde

Etter et godt første kvarter fikk hjemmelaget kampens største mulighet, og det var smått utrolig at ikke hjemmelaget gikk opp til 1-0 tidlig.

Et langt kast fra Fredrik Brustad havnet på hodet til Sondre Solholm Johansen, som headet ballen inn i boksen. På bakerste stolpe headet Benjamin Stokke til Ole Amund Sveen, som kunne treffe hvilken som helst kroppsdel med ballen fra én meter slik at den skulle gå i mål.

Dét klarte han ikke. På uforståelig vis gikk ballen forbi Sveen, og Birk Risa fikk klarert på strek.

Åtte minutter før pause skapte Etzaz Hussain Moldes første mulighet. Midtbanespilleren fikk skyte upresset fra seks-sju meter, men skuddet gikk like utenfor.

Gjestene fikk en enda større mulighet kvarteret før full tid. Et innlegg traff Kristoffer Haugen på bakerste stolpe, og han skjøt mot mål. Sosha Makani reddet, men det var vanskelig å se – selv etter utallige repriser – om ballen var inne eller ikke.

Dermed har Molde tapt 2-3 hjemme for Vålerenga og nå spilt uavgjort 0-0 mot Mjøndalen etter at Rosenborg ble slått på dramatisk vis på Lerkendal.

[ Dønnum snudde alt da Vålerenga vant i Molde for første gang siden 2010 ]