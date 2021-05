Deila tok sin største seier mens Kamara senket Nevilles menn med to mål

Nordmannen scoret kampens første og siste mål og sørget for en sterk seier etter to strake 0-1-tap i den nordamerikanske fotballigaen.

Det må kunne settes spørsmålstegn ved forsvarsspillet til Phil Neville-trente Inter Miami ved alle tre målene. Kamara fikk veldig god plass da han lekkert skrudde inn 1-0-scoringen etter et snaut kvarter.

Spissmakkeren Paul Arriola doblet ledelsen etter 20 minutter, mens han inntok servitørrollen da Kamara løp inn et innlegg ved bakre stolpe i det 71. minuttet. Da var kampen punktert.

DC United klatrer med seieren forbi Inter Miami på tabellen MLS’ østlige avdeling. Begge lagene har spilt åtte kamper, og Kamaras lag har ni poeng mot Inter Miamis åtte.

For Neville og Inter Miami kom tapet bare et døgn etter at klubben ble ilagt en bot på 16,7 millioner for å ha brutt kontraktsreglene i ligaen i fjorårets sesong. Dermed ble det en sur avslutning på en tøff uke.

Deilas største seier

På tredjeplass i avdeling øst ligger Ronny Deila og New York City etter en sterk 2-1-seier over Los Angeles FC på bortebane.

LA-laget tok ledelsen ved Corey Baird, men Deilas karer klarte å utligne og deretter avgjøre på tampen etter å ha fått en mann utvist.

Jesus Medina scoret 1-1-målet i det 70. minuttet, før New York-laget ble redusert til ti mann da Nicolas Acevedo ble vist det røde fem minutter før slutt. Likevel klarte Ismael Shradi-Tajouri å sikre seieren på overtid.

– Det er en stor seier. Vi møter et topplag i ligaen på bortebane, og vi skaffer oss tre poeng. Det var en veldig jevn kamp, men i dag har vi marginene med oss. Jeg er veldig stolt over karene, sa Deila på pressekonferansen etter kampen.

Han fikk spørsmål om hvor høyt han setter seieren sammenlignet med de andre triumfene han har tatt med NYCFC.

– Den største seieren med god margin, svarte nordmannen.

De fleste MLS-lagene tar tre ukers pause etter helgens runde på grunn av landskamper.

