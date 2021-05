Havertz’ første mesterligamål ga Chelsea pokalen: – Har ventet på dette i 15 år

Den tyske 21-åringen spilte sin 20. kamp i verdens gjeveste klubbturnering. Rett før pause ble han spilt alene gjennom av Mason Mount, rundet keeper og scoret i tomt bur.

– Jeg vet ikke hva jeg skal si, jeg vet det virkelig ikke. Jeg har ventet så lenge. Jeg vil takke mine foreldre, min bestemor og kjæresten min. Jeg har ventet 15 år på dette øyeblikket, og nå er det her, sa Havertz til BT Sport rett etter at kampen var blåst av.

Seiersintervjuet ble avbrutt av lagkaptein Cesar Azpilicueta, som kastet seg over Havertz for å feire.

– Kai var så iskald. Og han løper som en gal. Derfor fortjener han dette, sa kapteinen.

Manchester City slet med å skape store sjanser mot et godt organisert Chelsea-forsvar. Seks minutter på overtid sneiet den beste av dem fra Riyad Mahrez tverrliggeren, og siste håp var ute for Pep Guardola og hans menn. I løpet av fire dager har begge Manchester-klubbene tapt hver sin europacupfinale.

For sjuende gang på rad ble mesterligafinalen vunnet av laget som scoret først. Manchester City hadde gått målløs av banen bare to ganger på sine 41 foregående kamper, men Thomas Tuchels Chelsea sto bak en av dem i FA-cupens semifinale.

Manchester City spilte europacupfinale for første gang på 51 år, men må vente videre på sin første mesterligatriumf og den første europeiske pokalen siden cupvinnercupen i 1971.

Chelsea vant mesterligaen for annen gang og har også to triumfer hver i europaligaen og cupvinnercupen. Ni måneder etter at han tapte finalen med Paris Saint-Germain i Lisboa kunne Thomas Tuchel feire sin første CL-tittel med Chelsea et stykke lenger nord i Portugal.

Akkurat som i 2012 vant Chelsea mesterligaen etter et managerbytte underveis i sesongen. Også da klubben kom til finale i 2008 var det etter å ha byttet trener.

Ødela balansen

Chelsea tok ledelsen i det 42. minutt, da et City-forsvar som burde vært i full balanse ble overrumplet av Mason Mounts stikkball fra egen halvdel. Chelsea brukte keeper Edouard Mendy to ganger i en lang ballbesittelse, og han var fjerde sist på ballen før Havertz scoret.

Keeperen fant Ben Chilwell ute ved sidelinja, og han spilte direkte til Mount, som så Havertz på løp mellom City-stopperne. Havertz kom alene med Ederson og spilte ballen forbi keeper, hoppet over ham og dyttet den i tomt mål.

Det skjedde i slutten av en første omgang der Chelsea hadde flere store sjanser, Manchester City bare en. Hadde Timo Werner vært litt skarpere, kunne ledelsen vært stor.

Tyskeren kom til tre store muligheter bare det første kvarteret. I det 9. minutt bommet han regelrett på ballen da Havertz slo skrått ut til ham og han skulle avslutte fra god posisjon.

Fem minutter senere ble Werner satt opp av Mount etter en gjenvinning, men han traff ikke ballen ordentlig, og Ederson holdt skuddet uten store problemer. Sekunder senere kom Werner fram igjen, men skuddet gikk i nettveggen.

Citys beste mulighet i første omgang kom etter en snau halvtime, da Kevin De Bruyne fant Phil Foden i feltet. Unggutten brukte utsiden og siktet på lengste hjørne, men Antonio Rüdiger skled inn, blokkerte skuddet og avverget det som fort kunne blitt scoring.

Mistet De Bruyne

Det så ikke lyst ut for Chelsea da kaptein og nøkkelmann De Bruyne i det 59. minutt gråtende måtte hjelpes ut etter å ha fått en kraftig smell i duell med Rüdiger, som ble straffet med gult kort. Lagkameratene la press på Chelsea, men slet med å komme til store sjanser mot de mørkeblå.

Også Chelsea mistet en nøkkelspiller med skade da forsvarsklippen Thiago Silva ble skadd i første omgang. Danske Andreas Christiansen kom inn og bidro til å tette igjen.

I det 60. minutt ropte hele City-laget på straffespark da Raheem Sterlings harde skudd traff brystet til Reece James og var borti armen hans før han fikk klarert. Dommer Antonio Mateu Lahoz signaliserte at han hadde oppfattet det og mente det var utilsiktet, og hans vurdering ble sjekket og godkjent av VAR.

I det 73. minutt hadde Chelsea-innbytter Christian Pulisic en kjempesjanse til å punktere kampen da han ble spilt gjennom av Havertz, men han avsluttet i ubalanse og så ballen gå utenfor. City-manager Guardiola var hoppende sint på sidelinja, han mente det skulle vært frispark mot N'Golo Kanté da han vant ballen rett utenfor City-feltet.

City fortsatte å jage helt til de sju tilleggsminuttene var over, men Chelsea-forsvaret holdt stand, og dermed kunne London-klubbens tilhengere blant de 14.110 tilskuerne starte feiringen.

