Finalen som Chelsea har ventet på

I stedet for å flytte den helengelske finalen fra Istanbul til Wembley, landet den i Porto i stedet. På Estádio do Dragão kan den ferske Chelsea-manageren Thomas Tuchel vinne det største klubbtrofeet på første forsøk med denne klubben.

Men: I fjor førte han Paris Saint-Germain til finale, men der ble det tap for Bayern München.

Har vunnet begge kampene

Skal 47-åringen fokusere på fjorårets tap og tapte marginer i årets FA-cupfinale der hårfine VAR-avgjørelser gikk imot Chelsea, eller skal han se på mulighetene etter at Chelsea faktisk har slått Manchester City i begge kampene i Premier League?

Den siste 2–1 seieren utsatte gullfeiringen til Pep Guadiolas menn. Og var mildt irriterende for Guardiola.

– Selvfølgelig ser vi mulighetene. Vi er fortsatt et ungt lag. Spillerne kjemper om sitt første trofé, og vi reiser til Porto fulle av selvtillit, sa tyskeren før treningen på kamparenaen fredag.

Målet ble nådd

Laget avsluttet Premier League-sesongen med tap for Aston Villa, men laget berget likevel 4.-plassen som sikret mesterligaspill også neste sesong.

– Et tap føles aldri bra, men nå spiller det ingen rolle. Vi nådde målet i Premier League, og det skal klubben være stolt av, sier tyskeren.

Chelsea er klar for sin tredje mesterligafinale, og for tredje gang har det skjedd etter et trenerskifte midt i sesongen. I 2007 ble det finaletap under Avram Grant (etterfulgte José Mourinho), i 2012 finaleseier under Roberto Di Matteo (etterfulgte André Villas-Boas). Thomas Tuchel, som overtok etter klubblegenden Frank Lampard, slutter seg i kveld til en av dem, som NTB påpeker.

Taper ikke tre på rad

Mens Pep Guardiola og Manchester City akkurat har vunnet Premier League, er Thomas Tuchels menn fortsatt sultne etter å ha vært så nær. Så kan det tenkes at Chelsea mener de har et mentalt overtak på City. Men er det realistisk at City taper tre gang på rad for Londonlaget?

Det tror ikke kveldens norske kommentator, Roar Stokke.

– Dette blir en jevn og intens affære. Chelsea er ingen drømmemotstander for Pep Guardiola, det har seriekampene vist. Jeg holder likevel City som knappe favoritter, mye på grunn av geniet Kevin de Bruyne. Jeg tror den elegante og kreative belgieren kan bli kampens store spiller, sier Viaplays kommentator Roar Stokke, som avslutter sitt virke i Viasat med denne kampen.

21 straffespark

– Det er så klart litt vemodig å skulle avslutte en epoke som startet i 1995 da Rosenborg kvalifiserte seg til UEFA Champions League. Først for P4 på radio, og deretter for TV3 fra 1998. Og nå skal jeg kommentere min finale nr. 20 siden 2001. Det har vært enormt mange opplevelser, sier Stokke, som veileder seerne gjennom finalen sammen med ekspertkommentator Lars Tjærnås.

Finalen i Europaligaen endte med 21 straffespark før moroa var over. Men i kveld blir det i hvert fall en engelsk vinner.

PS. Finalen har avspark klokka 21.00 og studiosendingen starter på Viasat 4 klokka 19.45.