Glimt og Rosenborg varsler breddefotball-markering

På egne nettsider skriver regjerende seriemester Glimt at det legges opp til en markering etter innmarsjen i eliteseriemøtet med Haugesund.

– Først og fremst må vi åpne bredden for folkehelsa. Det er både for den fysiske og mentale helsa til folk at vi kommer i gang snart, sier Glimt-spiller Vegard Leikvoll Moberg.

«Bodø/Glimt støtter Leikvoll Moberg og alle andre som mener at breddefotballen bør åpnes. I kveld, kommer vi til å markere vårt standpunkt i saken», heter det på Glimts nettsider.

RBK-støtte

Torsdag oppfordret Norsk Toppfotball klubbene i de to øverste divisjonene for menn, samt toppserien for kvinner, til å markere støtte til breddefotballen, melder NRK. Rosenborg bekrefter overfor kanalen at de vil følge oppfordringen.

– Vi vil markere at vi selvfølgelig støtter dette og jobber for å få bredden i gang. Dette er viktig både for fotballen, rekruttering og det helsemessige aspektet, sier daglig leder Tove Moe Dyrhaug.

Tidligere denne uken ga spillerne i Stjørdals-Blink sin støtte til breddefotballen ved å ikle seg draktene til 11 lokale klubber i forbindelse med 1. divisjonsmøtet med Jerv.

Flere breddefotballklubber har uttalt at de vil trosse anbefalingene og starte med kontakttrening. I Oslo har både KFUM, Grorud og Oppsal gitt sin støtte offentlig til bredden.

Spillerne i breddefotballen har ikke kunne trene med full kontakt eller spille kamper siden koronapandemien brøt ut. Den siste tiden har regjeringen fått kritikk for at gjenåpningen lar vente på seg.

Høie reagerte

En rekke breddeklubber har de siste dagene varslet at de nå vil bryte regjeringens anbefaling om avstand for å kunne trene normalt. I Tromsø har enkelte klubber allerede begynt å trene med full kontakt.

Onsdag gikk helseminister Bent Høie kraftig ut da NTB konfronterte han med dette. Helseministeren var tydelig på at han forventer at idretten retter seg etter anbefalingene som foreligger.

– Min forventning er at Norges idrettsforbund rydder opp i det umiddelbart hvis de avdekker den type forhold, sa Høie til NTB.

Idrettspresident Berit Kjøll sa i etterkant til NTB for at hun forventer at anbefalingene følges opp.

Regjeringens gjenåpningsplan legger opp til at breddeidretten kan gjenoppta trening med kontakt fra 17. juni.

