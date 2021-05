Solskjærs titteljakt: Kodetallet er 26

Han har i hvert fall brutt barrieren ved å vinne sin første semifinale med United, som lenge var et mareritt. Etter fire tapte semifinaler i forskjellige turneringer, lyktes han på femte forsøk.

Noen har funnet ut at fordi denne finalen spilles 26. mai, peker alle lykkepiler på Ole Gunnar Solskjær.

[ Solskjær foran finalen: – Spillerne er klare ]

Bursdag og bryllup

Han har bursdag 26 (februar), den berømte mesterligafinalen i 1999 ble spilt 26 mai, klubblegenden Sir Matt Busby er født 26. mai, og onsdagskveldens finale spilles på 26. mai.

– Tror du på skjebnen?, blir han spurt på UEFASs hjemmesider.

– Legg til at kona mi har bursdag på 26 og vi giftet oss 26. Jeg er ikke veldig overtroisk, men ja, det er et godt tegn, svarer han.

Lykketall eller ikke. Sannsynligvis er det prestasjonen på banen som avgjør.

[ United-stjerne vil hjelpe supporter som trues med utestengelse ]

Bortebane i finalen også

Men for en klubb som United, et merkenavn over hele verden, er det titler som teller. I prestisje er ikke Europaligaen øverst på lista, men den teller.

United kommer fra en hjemlig sesong uten tap på bortebane, og formelt er United bortelag også onsdag kveld. Også det tar han som et godt tegn.

Nå er han og laget på plass i polske Gdansk der spanske Villarreal er motstander onsdag.

– Ja, vi er på titteljakt og det vil være et stort steg å vinne Europaligaen, var hans selvfølgelige utsagn ved ankomst Polen.

Siste triumf i 2017

United har ikke vunnet noen tittel siden 2017 da José Mourinho ledet dem til seier i Europaligaen. I desember 2018 ble Solskjær overraskende hentet til Manchester som ny manager.

United-fans over hele verden har fulgt ham gjennom bølgedalene. Årets sesong er den beste med andreplass i Premier League og finaleplass i den nest største av de europeiske ligaene.

Solskjær har tre titler som trener, alle med Molde. Seriemesterskap i 2011 og 2012 og cupmester i 2013.

Han var nær finaleplass både i ligacup og FA-cup, men det stoppet i semifinalene. I serieavslutningene sist helg stilte han med “B-laget”, selv om han ikke er med på den betegnelsen selv.

[ Cantona inn i Premier Leagues «Hall of Fame»: – Jeg er ikke overrasket ]

Mange innbyttere

Ungguttene Amad Diallo, Anthony Elanga og Shola Shoretire som alle fikk spille i den siste seriekampen søndag (2-1 over Wolverhampton) er alle med i troppen i Polen.

Det er også den skadde kaptein. Men først i dag blir det avgjort om Maguire er med i finaletroppen der hele tolv mann kan ta plass blant innbytterne.

David de Gea, Juan Mata, Marcus Rashford og Paul Pogba var med i kamptroppen som også spilte finalen i 2017.

– Jeg vet hvordan det er å løfte pokaler, men det er for lenge siden sist, sier Solskjær, som neppe hadde vært United-manager hvis han ikke hadde avgjort mesterligafinalen i 1999. Men den hypotesen får vi aldri svar på.

PS: Finalen Villarreal – Manchester United har avspark klokka 21.00 og sendes på TV2.