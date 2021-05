Breddeopprøret fortsetter – trener har fått massiv respons

Treneren på Sunnmøre har også fått med seg Ørsta, Volda, Åmdal og Vartal i opprøret han varslet til TV 2 i forrige uke.

Til NTB sier han at responsen har vært enormt.

– Jeg har fått masse telefoner og pratet med masse folk, sier Nydal og nevner alt fra eliteseriespillere til breddeklubber som har tatt kontakt.

– Det har vært en unison støtte, rett og slett. Sannsynligvis er det mange som tar steget, sier han.

Nydal mener det er på tide at voksne får spille fotball også i lavere divisjoner. Til nå er det lettet på restriksjonene for de to øverste divisjonene for hvert kjønn. 2.-divisjon for herrer startet denne uken opp med trening.

– I fjor ble det spilt 150.000 fotballkamper med et helt annet smittetrykk for dem opp til 19-årsalderen. Uten at det kom noen signaler på smitteutbrudd. Vi ønsker å ta ansvar, ikke bryte noe, men vise at vi får det til, sier Nydal.

Støtte

Leder i Divisjonsforeningen, Kari Lindevik, har forståelse for grepet klubben til Nydal og de andre har tatt. Hun representerer blant annet klubbene i 3. divisjon.

– Jeg forstår klubbene på Sunnmøre. Frustrasjonen er at det virker som det har gått så mye prestisje hos myndighetene at de ikke vil innse at det blir feil, og at det dermed blir mulig å ombestemme seg. FHI anbefalte åpning, men gang på gang vet regjeringen best, sier hun til NTB.

Elitedirektør Lise Klaveness i Norges Fotballforbund (NFF) mener restriksjonene har gått for langt.

– Jeg har den dypeste respekt for myndighetenes formidabelt vanskelige oppgave under pandemien. Virkelig. Mange deler har imponert meg kraftig, men på idrettens og fotballens område opplever vi nå uforholdsmessige tiltak der smitteverngevinsten ikke på noen måte står i forhold til ulempene. Dette som glipper ut av hendene våre, sportslig og for folkehelsen, blir veldig vanskelig å finne igjen, sier hun til NTB.

Rapport

Lindevik er opprørt over at bredden ikke har fått komme i gang. Hun lot seg provosere av forrige ukes mangel på gode nyheter fra kulturminister Abid Raja (V) og helseminister Bent Høie (H).

– Det manes blant osloklubbene, sunnmørsklubbene og i sosiale medier. Det er fullt av frustrasjon, og det forstår jeg utrolig godt. Det som skjedde i april, hvor Raja og Høie nærmest lovet at skulle gjøre alt de kunne for at bredden skulle få gode nyheter fra og med 24. mai, så kom de med at man kan samle 30 på trening, ikke 20. Det var ingen god nyhet. Mange klubber har ikke 20 spillere. Det var bare mer provoserende, sier Lindevik til NTB.

Lagene vil ikke bryte koronaforskriften om de trener med kontakt fra torsdag, men trosse regjeringens anbefaling. Anbefalingen, der det ikke er satt ned lokale tiltak som er strengere, er at voksne kan drive organisert aktivitet så lenge de kan holde minst én meters avstand.

Mange i breddefotballen har argumentert for gjenåpning ved å henvise til en NFF-bestilt rapport skrevet av et utvalg ledet av Ørjan Olsvik. Sistnevnte er professor i medisinsk mikrobiologi ved Universitetet i Tromsø.

«Vår rapport viser at en gjenåpning av ordinær utendørs trening i breddefotballen i regi av medlemsklubbene kan gjennomføres uten vesentlig påvirkning på smittetrykket i samfunnet», heter det i konklusjonen.

