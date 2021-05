Brøndby ble seriemester i Danmark

Hovedstadsklubbens norske spillere startet på benken, men Børkeeiet og Rosted kom innpå da Brøndby sikret gullet.

Da Midtjylland tok ledelsen i sin kamp mot AGF etter 18 minutter, var riktignok Brøndby nede på annenplass. Klubben til Børkeeiet og Rosted jaktet ledermålet mot Nordsjælland som ville sende dem tilbake på tabelltopp, og etter to forspilte muligheter fikk laget endelig hull på byllen rett før pause. Lasse Vigen Christensen banket inn ledermålet og sendte Brøndby tilbake på tabelltopp.

Etter pause fastsatte Anis Ben Slimane sluttresultatet til 2-0 for Brøndby, som kunne juble for et etterlengtet seriegull.

Midtjylland vant til slutt hele 4-0 over AGF og sikret i det minste annenplassen. Den gir mesterligakvalifisering til sommeren.

Mesterligakvalik blir det dermed ikke for FC København, som tapte 1-2 for Randers og uansett ville endt på tredjeplass ettersom de andre topplagene vant. Hovedstadslaget må ta til takke med plass i kvalifiseringen til Europa Conference League.

Europa-spill

Danmark har høyere Uefa-koeffisient enn Norge og får til sammen fem plasser i kvalifiseringene til Champions League, Europa League og nyvinningen Europa Conference League.

Serievinner Brøndby får plass i playoff-runden til Champions League, mens serietoer Midtjylland skal inn i andre kvalifiseringsrunde i samme turnering. FCK på tredjeplass går inn i andre runde av kvalifiseringen til Conference League, nivået under Europa League.

Randers er, som vinnere av den danske cupen, allerede klare for playoff-runden til Europa League.

AGF var allerede sikret fjerdeplassen og skal spille mot vinneren av nedrykksgruppen i omspill om en plass i kvalifiseringen til Europa Conference League. Tidligere på dagen ble det kjent at det blir Aalborg, som sikret førsteplassen i nedrykksgruppen etter 4-0-seier over Sønderjyske i en kamp Iver Fossum herjet.

Fossum-show for Aalborg

Aalborg måtte vinne kampen for å ta seg forbi nettopp Sønderjyske på toppen av nedrykksgruppen. At det til slutt endte med 4-0 var mye takket være Fossum.

Etter 20 minutters spill kom nordmannen seg fri på høyrekanten og spilte inn til Tom van Weert som fikk chippet ballen i mål.

Like etter halvtimen var unnagjort fikk Fossum sjansen fra straffemerket etter en hands i boksen til Sønderjyske. Fra krittmerket var drammenseren sikker og sendte keeper feil vei og ballen i mål.

I det 60. minutt var Fossum på farten igjen da han serverte tidligere Sandefjord-spiller Rufo, som satte inn 3-0. Jakob Ahlmann fastsatte sluttresultatet til 4-0 ni minutter senere.

Daniel Granli startet også kampen for Aalborg og fikk 74 minutter på midtstopperplass. Bård Finne startet på benken for Sønderjyske, men ble byttet inn til starten av 2. omgang.

Dansk superligaen menn mandag, mesterskapsgruppe, 32. runde:

Brøndby – Nordsjælland 2-0 (1-0)

Mål: 1-0 Lasse Vigen Christensen (45), 2-0 Anis Ben Slimane (52). 9669 tilskuere.

Tobias Børkeeiet spilte 11 minutter som innbytter, mens Sigurd Rosted kom inn på overtid for Brøndby. Ulrik Yttergård Jenssen spilte 66 minutter for Nordsjælland.

Midtjylland – AGF 4-0 (2-0)

Mål: 1-0 Evander (18), 2-0 Anders Dreyer (45), 3-0 Erik Sviatchenko (70), 4-0 Dreyer (73). 4450 tilskuere.

Randers – FC København 2-1 (0-0)

Mål: 1-0 Mathias Greve (50), 2-0 Marvin Egho (str. 58), 2-1 Viktor Fischer (90).

Rødt kort: Victor Nelsson (56), FC København. 3756 tilskuere.

Lasse Berg Johnsen spilte hele kampen for Randers.