Mesterligadrama foran siste serierunde i Premier League

Det eneste som er sikkert i toppen foran den siste serierunden er at Manchester City er seriemestere og at Manchester United blir nummer to.

På tredjeplass er Chelsea med 67 poeng. De møter Aston Villa borte. Thomas Tuchel og co. har alt i egne hender – seier og de er i Champions Leagues gruppespill til høsten. Men et poengtap i Birmingham kan koste London-laget svært dyrt.

I tillegg skal de blåkledde spille Champions League-finale mot Manchester City lørdag 29. mai.

Liverpool er nummer fire med 66 poeng etter å ha vunnet fire seriekamper på rad og ikke tapt i ligaen siden 7. mars. De har igjen Crystal Palace hjemme.

Femteplasserte Leicester er à poeng med Liverpool, men med dårligere målforskjell. De møter Tottenham hjemme, som kjemper om å bli nummer fem. Leicester har gjennom to sesonger nesten utelukkende vært i topp fire, men risikerer som i fjor å falle utenfor på oppløpssiden.

Femte- og sjetteplassen gir Europa League-gruppespill. Der ligger Leicester og West Ham. Sistnevnte har igjen Southampton hjemme.

Nummer sju skal spille nyvinningen Europa Conference League.

Slik ser det ut i toppen:

1) Manchester City – 78-32 i målforskjell – 83 poeng

2) Manchester United – 71-43 – 71 poeng

3) Chelsea – 57-34 – 67 poeng

4) Liverpool – 66-42 – 66 poeng

5) Leicester – 66-46 – 66 poeng

6) West Ham – 59-47 – 62 poeng

7) Tottenham – 64-43 – 59 poeng

8) Everton – 47-43 – 59 poeng

9) Arsenal – 53-39 – 58 poeng.

