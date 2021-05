Slik blir fotball-EM på TV: NRK viser både åpningskampen og finalen

Det er sjette gang kanalene deler på rettighetene for et stort internasjonalt fotballmesterskap. Både TV 2 og NRK skal ha sine sendinger fra Kontraskjæret i Oslo.

Mesterskapet starter med Tyrkia mot Italia fredag 11. juni på NRK klokken 21.00. Også finalen søndag 11. juni klokken 21.00 vises på NRK. Semifinalene tirsdag 6. juli og onsdag 7. juli, begge klokken 21.00, vises på TV 2.

– Endelig kan vi gi et fotballhungrig publikum de beste øyeblikkene igjen, med mesterskapet vi alle har ventet på et helt år. Vi tror at sportsentusiaster over hele Europa trenger denne fotballfesten etter å ha tilbrakt store deler av året inne bak sine egne husvegger, sier sportsredaktør i NRK, Egil Sundvor.

Carina Olset og Andreas Hagen er NRKs programledere på Kontraskjæret. Carl-Erik Torp og Egil Olsen er ekspertkommentatorer under NRKs sendinger, mens Aleksander Schau og Melissa Wiik har også faste plasser som i studiopanelet hos NRK.

Kampene kommenteres av Christian Nilssen, Andreas Stabrun Smith og Thomas Lerdahl. Alle NRKs kamper sendes i hovedsak på NRK1 og strømmes direkte i NRK TV.

Kampene som TV 2 skal vise, kommenteres av Øyvind Alsaker, Endre Olav Osnes, Kasper Wikestad, Peder Mørtvedt og Espen Ween. De får med seg Petter Myhre, Jesper Mathisen, Nils Johan Semb og Brede Hangeland som ekspertkommentatorer.

Erik Thorstvedt, Solveig Gulbrandsen, Simen Stamsø-Møller og Mina Finstad Berg er eksperter under studiosendingene fra Kontraskjæret.

De fleste av TV 2s kamper sendes på hovedkanalen, med unntak av tre kamper som sendes på TV 2 Sport 1. Alle TV 2s kamper strømmes også på TV 2 Sumo.