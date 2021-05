Nuno Espírito Santo og Wolves skiller lag etter sesongen

Det betyr at Nuno leder Wolves for siste gang i hjemmekampen mot Manchester United kommende søndag.

Portugiseren kom til Wolves i 2017, og han førte laget opp til Premier League, der det tok 7.-plass i sin første sesong. Siden har Wolves blant annet spilt kvartfinale i europaligaen.

– Helt siden første dag har ambisjonen vår vært å få til en positiv endring og løfte denne klubben framover. Og jeg er stolt over å si at vi gjorde det hver eneste dag. Vi oppnådde målene våre, og vi gjorde det med lidenskap sammen, sier Nuno til Wolves' nettsted.

– Søndagen kommer til å bli veldig emosjonell, men jeg er så glad for at fansen er tilbake på Molineux, og at vi kan dele et siste spesielt øyeblikk sammen, fortsetter han.

Wolves-treneren er den så langt tredje i rekken som leder sin siste Premier League-kamp på søndag. Fra før er det kjent at Sam Allardyce gir seg i West Bromwich, og tirsdag ble Roy Hodgson klappet av som Crystal Palace-trener.

[ Sam Allardyce ferdig som WBA-sjef ]