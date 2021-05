Sam Allardyce ferdig som WBA-sjef

WBA tok ledelsen i sin siste hjemmekamp i Premier League for denne gang, men West Ham vendte til en viktig seier i kampen for europaligaplass. Allardyce ble hentet til WBA på grunn av sitt ry for å berge klubber fra nedrykk, men maktet ikke jobben denne gang.

– West Bromwich ga meg et generøst tilbud for å bli, og det viser at de er en ambisiøs klubb. Etter å ha vurdert det nøye har jeg besluttet å avslå tilbudet, sa Allardyce i en uttalelse på klubbens nettsted.

– Om jeg ble og vi sikret opprykk neste sesong, ville det være forventninger om at jeg skulle fortsette minst en sesong til. Dessverre er ikke det en forpliktelse jeg kan gjøre på dette stadium i min karriere.

Sammen med Allardyce slutter også assistenten Sammy Lee og førstelagstrener Robbie Stockdale.

WBA har allerede i halvannen uke vært dømt til nedrykk. Det er første gang Allardyce ikke greier å unngå nedrykk fra Premier League med en av sine klubber.

Allardyce har tidligere vært sjef i Bolton, Newcastle, Blackburn, West Ham, Sunderland, Crystal Palace og Everton.

