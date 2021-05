Bergenske Zachariassen med hattrick da Rosenborg snudde og slo Brann: – Grisedeilig

Kampen var den andre mot gamleklubben for Brann-treer Kåre Ingebrigtsen og Eirik Horneland. I fjor vant de 3-2 i en rysare av en kamp på Lerkendal, men torsdag ble det tap med samme sifre, selv om det lenge så ut til å bli minst ett poeng.

Brann scoret nemlig to mål på fire minutter i starten av den andre omgangen og snudde 0-1 til 2-1 med mål av Ruben Kristiansen og Robert Taylor.

Resten av kampen ble en skikkelig forsvarskamp for gjestene, men de måtte til slutt kapitulere da Zachariassen hamret inn 2-2 fra bakerste stolpe i det 84. minutt.

Og på overtid dukket jammen Zachariassen opp igjen. Han ble stående helt alene på fem meter etter et innlegg og kunne enkelt flukte ballen i mål. Det var hans tredje mål for kvelden og femte så langt denne sesongen.

– Det var helt fantastisk. Det var grisedeilig. Vi fikk gnisten på 2-2 og fikk en til i kassen, sa han til TV Norge etter kampen.

– Det var ikke store saker fra vår side, men Zachariassen gjør tre mål. Det er fantastisk. Det andre målet var et klassemål de luxe, sa RBK-trener Åge Hareide.

Dermed jakter Brann fortsatt på sine første poeng. Fire tap på fire kamper er statusen for de rødkledde.

Rosenborg har sju etter to seirer, en uavgjort og ett tap. Det gir tabelltopp, riktignok med en kamp mer spilt enn de nærmeste rivalene.

Tidlig 1-0-scoring

Etter at Brann hadde åpnet best på Lerkendal, var det hjemmelaget som tok ledelsen etter elleve minutter. Even Hovland fant Kristoffer Zachariassen, som fra seks-sju meter pirket ballen i mål til 1-0.

Også etter kampens første mål var det Brann som var det førende laget, og det var fortjent da Ruben Kristiansen pirket inn 1-1 etter en corner i det 50. minutt.

Rosenborg trodde de hadde gått opp i 2-1 tre minutter senere da Zachariassen holdt på å pirke ballen over linja, men Håkon Opdal vartet opp med en ellevill dobbeltredning og holdt Brann inne i kampen.

Inne eller ikke?

Det var umulig å bli noe klokere etter å ha sett 15-20 repriser av hendelsen på TV, om ballen var inne eller ikke. Det var uansett på millimeterne, og denne ville blitt løst med VAR dersom det hadde eksistert i Norge.

– Det er veldig, veldig vanskelig å se om den ballen er inne eller ikke, sa kommentatorene etter den 20. reprisen.

Og bare 30 sekunder senere var kampen snudd. Robert Taylor fikk tid og rom til å skyte fra 16 meter, og han plasserte ballen lekkert i lengste hjørne til 2-1 til Brann etter 54 minutter.

Fikk uttelling

Den siste halvtimen presset Rosenborg for scoring og spilte Brann meget lave.

Kvarteret før full tid holdt samme Kristiansen som satte inn 1-1 på å nikke ballen i eget mål etter et innlegg, men backen hadde marginene på sin side og headet i stanga og ut.

Ti minutter før full tid kom Rasmus Wiedesheim-Paul alene med Opdal, men avslutningen fra innbytteren gikk like over.

Så var det duket for Zachariassen-show. Først sto han alene på bakerste stolpe og hamret inn 2-2 under Opdal, før han på overtid plasserte ballen i lengste hjørne til 3-2 og seier.

