Stortap for både Aalesund, Ranheim og Start

Start ledet både 1-0 og 2-1 hjemme over nabo Jerv, etter to mål av Martin Ramsland, men det var Jerv som kunne juble til slutt. Det sto 2-2 til pause før Erik Tobias Sandberg og Akeem Latifu scoret to mål på seks minutter i starten av den andre omgangen for Jerv.

Også Ranheim fikk kjørt seg ordentlig onsdag. Mot nyopprykkede Bryne ble det hele 2-5-tap. Både Bjarne Langeland og Meinhard Olsen herjet for Bryne, og duoen noterte seg for to mål hver. Også Robert Undheim kom på scoringslisten for Bryne.

[ HamKam forsvarte seg til seier over KFUM ]

Mot Raufoss borte hadde ikke Aalesund noe svar på Mame Mor Ndiaye, som noterte seg for to mål og en målgivende. Aalesund ledet både 1-0 og 2-1, men måtte reise hjem uten poeng.

I Oslo vant HamKam 2-0 over KFUM etter scoringer av Kristian Eriksen og Ruen Alegre. Kjetil Rekdals lag har full poengpott etter to kamper.

Stjørdals-Blink slo Sogndal 2-1 selv om laget måtte avslutte med ti mann etter at Jakob Rømo Skille ble utvist. Ask Tjærandsen-Skau ble matchvinner åtte minutter før slutt.

[ Taaje tapte mot gamle lagkamerater: – Jeg surret det nok litt til for meg selv i vinter ]

1. divisjon menn onsdag, 2. runde:

Bryne – Ranheim 5-2 (3-2)

Mål: 1-0 Bjarne Langeland (4), 1-1 Sivert Solli (8), 2-1 Meinhard Olsen (19), 2-2 Marcus Mehnert (27), 3-2 Langeland (40), 4-2 Olsen (54), 5-2 Robert Undheim (62). 600 tilskuere.

KFUM Oslo – HamKam 0-2 (0-1)

Mål: 0-1 Kristian Eriksen (22), 0-2 Rubén Alegre (90).

Raufoss – Aalesund 4-2 (2-2)

Mål: 0-1 Simen Bolkan Nordli (14), 1-1 Mame Mor Ndiaye (24), 1-2 Sigurd Haugen (33), 2-2 Edvard Race (40), 3-2 Ndiaye (60), 4-2 Marius Alm (69).

Start – Jerv 2-4 (2-2)

Mål: 1-0 Martin Ramsland (8), 1-1 Diego Campos (str. 12), 2-1 Ramsland (31), 2-2 Campos (35), 2-3 Erik Tobias Sandberg (52), 2-4 Akeem Latifu (58). 265 tilskuere.

Stjørdals-Blink – Sogndal 2-1 (1-0)

Mål: 1-0 Runar Hauge (5), 1-1 Kristoffer Hoven (57), 2-1 Ask Tjærandsen-Skau (82).

Rødt kort: Jakob Rømo Skille (71), Stjørdals-Blink. 357 tilskuere.

Spilles torsdag: Fredrikstad – Sandnes Ulf, Grorud – Strømmen, Ull/Kisa – Åsane.