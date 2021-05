Solskjær håper på heiarop – mener protestene har preget United-spillerne

Det blir Uniteds første hjemmeoppgjør med fans på tribunene siden mars i fjor.

– Vi har ventet svært lenge på å kunne ønske supporterne velkommen tilbake, sier Solskjær i forkant av rødtrøyenes nest siste Premier League-kamp for sesongen.

De siste ukene har storklubbens fanskare markert seg i nyhetsbildet. Misnøyen med Uniteds amerikanske eiere, Glazer-familien, eskalerte kraftig etter de havarerte planene om en egen utbryterliga.

[ Solskjær varsler bedre kommunikasjon med fansen – ber om fredelige protester ]

Lot seg påvirke

Særlig protestene 2. mai fikk mye oppmerksomhet. Da klarte også noen hundre tilhengere å ta seg inn på Old Trafford-matta, og prestisjekampen mot Liverpool måtte utsettes. Det var også demonstrasjoner i Manchesters gater i timene før det omberammede oppgjøret sist torsdag.

Solskjærs utvalgte gikk der tapende ut 2-4. To dager tidligere røk et klart B-preget United-lag 1-2 for Leicester på samme bane.

– Jeg vil ikke bruke det som en unnskyldning, men det (protestene) var åpenbart årsaken bak prestasjonene våre, sier Solskjær.

[ «Supporterne har fått ferten av blod og kommer ikke til å gi seg før eierne er drevet ut» ]

Avgjørende

Kristiansunderen håper tirsdagens møte med fansen blir en positiv opplevelse.

– Det er aldri hyggelig å se en klubb som ikke er samlet. Forholdet mellom laget og fansen er alltid helt vitalt for hva som skjer på banen. Forhåpentlig gir spillerne fansen noe å juble over.

Manchester United sikrer 2.-plassen på tabellen med seier over nedrykksklare Fulham. Wolverhampton borte venter i siste serierunde. 26. mai avslutter de rødkledde sesongen med europaligafinale mot Villarreal i polske Gdansk.

[ United avviser at supporterne ble hjulpet inn på Old Trafford ]