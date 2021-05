Klippet med seg nettet som souvenir

Graham Hansen hylles i spansk presse for sin innsats i finalen. Hun scoret ett mål, og var en viktig brikke i Barcelona-angrepet som rullet over Chelsea i første omgang. Alle målene i 4-0-seieren kom da.

Aftonbladet påpeker at materialforvalteren på Gamla Ullevi i Göteborg nok ble litt sjokkert over at Barca-stjernene klipte med seg nettet i det ene målet. Det er spansk tradisjon, forklarte Graham Hansen.

– Vi spiller vel tika taka-fotball i Barcelona. Det viser at det går an for oss jenter å spille sånn også, sa den norske stjernen til den svenske avisa.

Hun gjentok også at hun var nær på å legge opp for tre år siden.

Barcelona-stjernen var langt nede etter å ha tapt CL-finalen i 2018 med Wolfsburg, i en periode med flere skadeproblemer.

– Etter 2018-finalen ringte jeg hjem og sa at jeg legger opp. Jeg følte meg langt nede og skuffet, sa Graham Hansen i et intervju vist på Viafree.

– Det var masse skader. Fotball var ikke gøy lenger. Derfor er det en fantastisk opptur å stå her tre år senere og ha bidratt så sterkt i finalen og vinne, sa hun.