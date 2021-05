Tuchel klaget på VAR-avgjørelser etter Chelseas finaletap

Ayoze Pérez brøt en pasning fra Reece James og startet angrepet som endte med Youri Tielemans’ kjempeskudd som avgjorde kampen. Ballen lot til å være borti armen til Pérez, og Tuchel var frustrert over at målet ikke ble annullert.

At Chelsea fikk et tilsynelatende utligningsmål annullert da man ved bruk av VAR oppdaget en marginal offside gjorde ham ikke blidere.

– Spillerne sa med en gang at det var hands, sa Tuchel om situasjonen forut for Leicesters mål.

– Det er andre kamp på rad at motstanderen har handset uten at VAR grep inn. Mot Arsenal skjedde det på streken, og i dag var det igjen en avgjørende situasjon.

Chelsea ble nektet straffe i onsdagens 0-1-tap for Arsenal selv om Rob Holding blokkerte ballen på streken ved hjelp av armen.

– Jeg kan ikke lenger si at jeg vet hva som er hands og ikke. Jeg forstår ikke når de velger å straffe det og når de synes det er OK å bruke hånden, sa Tuchel.

– Vi var uheldige i dag, men vi må godta at det ble tap. Det er aldri noen garanti for at man skal vinne trofeer, og i dag manglet vi flaks.