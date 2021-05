Mjøndalen med drømmestart – slo Sandefjord 3-0 i serieåpningen

Etter at Brochmann bredsidet ballen i nettet tok det lang tid før ballen igjen lå i nettet. Sandefjord burde ha utlignet før pause da André Sødlund fikk mulighet fra ellevemeteren. Ballen kom seg derimot aldri forbi Sosha Makani i Mjøndalen-buret.

Dermed var det ikke før Brochmann ble byttet ut i det 77. minutt at neste mål skulle komme i Sandefjord. Inn kom nemlig Lars Olden Larsen, som ikke trengte mer enn fem ballberøringen før han doblet gjestenes ledelse.

Like før full tid fikk også Mjøndalen straffe. Også denne gang ble ballen stanset av keeper, men Markus Nakkim sendte returen i nettet og sørget for 3-0.

Dermed fikk Mjøndalen en drømmestart på årets sesong.

– Vi begynte dårlig, så vi la om midtveis i første omgang. Da kom vi litt høyere på banen. I 2. omgang synes jeg vi er gode. Vi er fantastiske i boks og skarpe de gangene vi har muligheten til å angripe. Totalt sett er jeg veldig fornøyd med resultatet, sa trener Vegard Hansen til Eurosport.

– Vi er bedre

Laget greide med nød og neppe å unngå nedrykk sist sesong. De lå på 15.-plass, som gir nedrykk, helt til nest siste serierunde, men berget kvalifiseringsspill på bedre målforskjell. Der avgjorde Nakkim sju minutter på overtid.

Hansen har god tro på at det skal gå bedre denne sesongen.

– Vi har harde kamper foran oss. Det er viktig å komme vekk fra nullen. Vi scoret 26 i hele fjor. Nå har vi tre på en kamp. Jeg har sagt at vi er bedre og det står jeg ved, sa han.

Sandefjord og Mjøndalen er blant lagene som startet serien først søndag på grunn av lokale koronarestriksjoner. Mjøndalen møter Vålerenga i neste runde 24. mai.

Drømmestart

Åpningsmålet kom etter at Martin Rønning Ovenstad dempet et innspill fra Benjamin Stokke med brystkassa og ned til Brochmann. Dermed var drømmestarten et faktum.

Brochmann kunne fort ha vært tomålsscorer før pause. Etter en drøy halvtime dro han seg inn i feltet og fyrte av med venstrebeinet. Skuddet ble stoppet av keeper Jacob Storevik.

– Resultatmessig ser det bra ut, men jeg synes vi kan komme mange steg opp spillemessig, sa Brochmann i pausen.

Sandefjord fikk et par muligheter til å utligne, men da de heller ikke benytte seg av straffen ble veien lang til poeng.

– Ikke i nærheten

Etter pause fikk Ovenstad en god mulighet til å doble ledelsen allerede etter fire minutter, men de største sjansene uteble før Olden Larsen kom inn.

Sandefjord slet derimot med å skape målsjansene de hadde trengt for å sikre en god start på sesongen. I neste runde skal de møte Tromsø. Der må de trolig opp et par hakk for å kunne ta med seg poeng hjem.

– Første er helt grei. Vi har en del ball og kommer til en del innlegg, men ligger likevel under 1-0. Det er jo ikke i nærheten av godt nok den måten vi detter sammen i 2. omgang. Hadde vi scoret på straffen kunne det vært annerledes, sa keeper Jacob Storevik til Eurosport etter kampen.

