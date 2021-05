Kane herjet i viktig seier – bare Messi og Lewandowski står bak mer

1-0-scoringen mot Wolves var et skikkelig goalgettermål, og et godt bilde på Kanes suverene sesong. Han har scoret 30 mål i en sesong tidligere, men med 22 mål og 13 målgivende denne sesongen viser Kane ny dybde i spillet.

Ifølge Opta er kun Lionel Messi og Robert Lewandowski bedre i de store ligaene.

Så sentral er Kane for det Tottenham foretar seg at det i TV 2-studioet ble spekulert om han kan bli spillende manager for Tottenham neste sesong. Ingen god løsning, mente tidligere Tottenham-keeper Erik Thorstvedt.

Spurs-fansen går uansett inn i sommeren med to store spørsmål: Forsvinner Kane, og hvem skal på sikt ta over etter José Mourinho, som røk ut i vinter.

Med søndagens seier holder Spurs liv i håpet om Europa-spill også neste år. Pierre-Emile Højbjerg ordnet 2-0 i 2. omgang.

Tottenham er på sjetteplass, men det er et rotterace om Europa-plassene og svært jevnt rundt Spurs på tabellen. Aston Villa og Leicester venter for Tottenham.

