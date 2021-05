Sveriges landslagssjef: – Zlatan spiller ikke EM

I en pressemelding opplyser Milan at Ibrahimovic må gjennomgå en «konservativ behandling» i seks uker etter en smell i kneet nylig. Serie A-klubben utdyper ikke hva den legger i det begrepet.

– Han har dessverre meddelt at skaden stopper ham fra å delta i EM. Det er jo trist både for Zlatan og oss. Jeg snakket med Zlatan i dag (lørdag). Jeg håper han snart er tilbake på banen igjen, sier Sveriges landslagssjef Janne Andersson ifølge Aftonbladet og Expressen.

Ibrahimovic takket ja til et landslagscomeback tidligere i år etter nesten fem sesongers pause.

Sverige starter EM mot Spania 14. juni. Siste gruppekamp går ni dager senere. Deretter er det utslagsrunder.

Ibrahimovic hinket av banen med knetrøbbel i 3-0-seieren over Juventus sist helg. Undersøkelser har slått fast at han ikke har skader på leddbånd.

Den italienske journalistprofilen Gianluca Di Marzio meldte tidligere lørdag at EM ikke skal være i fare for Sveriges spissveteran. Han hevdet at Zlatan skal bruke de tre neste ukene til rehabilitering, men understreket at han ville bli klar til mesterskapet.

Ibrahimovic fyller 40 år 3. oktober. Hans comeback i EM var sett på som et skikkelig krydder for mesterskapet, men nå kan han glemme disse planene.

