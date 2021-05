Leicester FA-cupmestere for første gang: – Drømt om dette siden jeg var barn

Seieren i den prestisjefulle turneringen var den første til Leicester. Både i 1949, 1961, 1963 og 1969 ble det finaletap, men på det femte forsøket i en finale skulle det endelig lykkes. Leicester er den 44. klubb som har vunnet verdens eldste klubbturnering.

– Jeg er så glad at jeg ikke kan beskrive det. For en dag. Jeg har drømt om dette siden jeg var et barn, og vi har pratet om å vinne trofeer. Jeg er så stolt av prestasjonen og over alle sammen som har gjort dette mulig, sa keeper Kasper Schmeichel til BBC.

Han ble den første målvakten til å være kaptein og vinne en finale siden David Seamen for Arsenal i 2003.

Tittelen var også manager Brendan Rodgers’ åttende som trener, og hans første med Leicester. De sju foregående kom med Celtic, som han trente fra 2016 til 2019.

Over 21.000 mennesker overvar kampen på Englands nasjonalarena Wembley. Så mange mennesker har det ikke vært på en fotballkamp i England siden koronaviruset lammet idretten i mars i fjor.

Senest tirsdag vant Leicester borte mot Manchester United foran tomme tribuner. Lørdag var desto mer liv og røre på tribunene.

Vanvittig scoring

Youri Tielemans sendte drøyt 10.000 elleville Leicester-fans til himmels da han hamret inn 1-0 fra 30 meter med et prosjektil rett i krysset etter 62 minutter.

Tielemans er den tredje belgieren som har scoret i en FA-cupfinale, etter at Eden Hazard scoret i 2018 og Kevin de Bruyne gjorde det samme i 2019.

Han er også den første Leicester-spilleren til å score i en finale siden 1963, da Ken Keyworth scoret i tapet mot Manchester United.

Chilwell med annullert mål

Chilwell var meget nær utligning med et hardt hodestøt etter 77 minutter, men Kasper Schmeichel vartet opp med en klasseredning og nærmest hentet ballen ut av mål.

Mason Mount fikk en eventyrlig mulighet fire minutter før full tid på hel volley, men Schmeichel vartet igjen opp med en klasseredning og slo den til corner med en hånd.

Samme Chilwell trodde han hadde utlignet på overtid, men i en pasning i trekket før var backen en hel millimeters armhule i offside. Dermed ble scoringen annullert, etter en VAR-sjekk.

Champions League-finale

Dermed var det Leicester som kunne juble for klubbens første tittel siden 2016, da «revene» på sjokkerende vis vant Premier League.

Chelsea har på sin side en ny mulighet til å vinne et trofé når de lørdag 29. mai møter Manchester City i Champions League-finalen.

Lagene møtes igjen tirsdag, da i Premier League. De kjemper om topp fire, som gir Champions League-gruppespill neste sesong.

– Det er en utrolig dag, en stor dag vi skal nyte. Men vi skal trene i morgen og har en massiv kamp på tirsdag. Vi skal nyte det i dag, men ikke for lenge. De er et klasselag, og de vil ha revansj, sa Schmeichel.

FA-cupen menn lørdag, finale på Wembley i London:

Chelsea – Leicester 0-1 (0-0)

21.000 tilskuere.

Mål: 0-1 Youri Tielemans (63).

Dommer: Michael Oliver.

Gult kort: Timo Werner, Chelsea, Wesley Fofana, Leicester.

Lagene:

Chelsea (3-4-3): Kepa Arrizabalaga – Reece James, Thiago Silva, Antonio Rüdiger – César Azpilicueta (Callum Hudson-Odoi fra 76.), N’Golo Kanté, Jorginho (Kai Havertz fra 75.), Marcos Alonso (Ben Chilwell fra 68.) – Mason Mount, Timo Werner (Olivier Giroud fra 82.), Hakim Ziyech (Christian Pulisic fra 68.).

Leicester (3-2-2-1-2): Kasper Schmeichel – Wesley Fofana, Jonny Evans (Marc Albrighton fra 34.), Caglar Söyüncü – Timothy Castagne, Luke Thomas (Wes Morgan fra 82.) – Youri Tielemans, Wilfred Ndidi – Ayoze Pérez (Hamza Choudhury fra 82.) – Kelechi Iheanacho (James Maddison fra 67.), Jamie Vardy.

Dette er de siste ti vinnere av den engelske FA-cupen i fotball for menn:

* 2021: Leicester (1-0 over Chelsea)

* 2020: Arsenal (2-1 over Chelsea)

* 2019: Manchester CIty (6-0 over Watford)

* 2018: Chelsea (1-0 over Manchester United)

* 2017: Arsenal (2-1 over Chelsea)

* 2016: Manchester United (2-1 over Crystal Palace)

* 2015: Arsenal (4-0 over Aston Villa)

* 2014: Arsenal (3-2 over Hull)

* 2013: Wigan (1-0 over Manchester City)

* 2012: Chelsea (2-1 over Liverpool).