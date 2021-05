United-stjerne utsatt for rasisme etter tap for erkerivalen

Brasilianeren ble også utsatt for rasisme etter FA Cup-exiten mot Leicester i mars.

– Vi er større og bedre enn det, sa Fred den gang ifølge SkySports.

Fred ble byttet ut etter 63 minutter i torsdagens tap og fikk rasistiske meldinger på sin Instagram-konto etter kampen.

Flere av hans lagkamerater har også blitt utsatt for rasisme denne sesongen. Både Anthony Martial, Axel Tuanzebe og Marcus Rashford har alle vært ute og sagt ifra om hets.

Maria Thorisdottirs lagkamerat i Manchester United Women, Lauren James, har også vært utsatt for hets denne sesongen.

Premier League-klubbene gikk forrige helg inn for boikott av sosiale medier, i en protest mot at selskapene ikke tar nok ansvar for innholdet.