Oldrup Jensen forlenger med Vålerenga

Det bekrefter Oslo-klubben på sine nettsider.

Oldrup Jensen har startet begge kampene for de blå i starten av sesongen, og han har bundet seg for to nye år med klubben.

Den opprinnelige kontrakten hans gikk ut etter inneværende sesong. Oldrup Jensen er fornøyd med å ha signert en ny avtale.

– Det har vært et rart år, og mye som har vært annerledes, men jeg har trivdes veldig godt og det er selvfølgelig hovedgrunnen til at jeg ønsker å være med videre utover det ene året som jeg har igjen, sier han.

Vålerenga har startet sesongen med 1-1 hjemme over Rosenborg og 3-0 seier over Brann i Bergen. Søndag kommer Kristiansund til Intility.

