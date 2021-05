Eliteserien, Rolex, boikott og korrupsjon

Eliteserien 2021 er i gang. Kortreist fotball, ekte kjærlighet og verdens fineste liga. Det finnes virkelig ingenting som kan måle seg. Kanskje med unntak av kortreist hockey og for min egen del, kortreist basket. Vålerenga er selvfølgelig det ypperste av det ypperste i denne sammenhengen, med Oslo og spesielt Oslos beste østkant som bakteppe. Vålerenga har allerede rukket å skuffe stort i det at vi ikke klarte å kjøre over Rosenborg i serieåpningen, selv om overlegen hjemmeseier var eneste ventede resultat. Kampen borte mot Brann var sånn sett langt nærmere det vi forventer av Fagermos menn i 2021, selv om det tok i overkant lang tid å score.

Tid vet alle nå at Vålerenga har oversikt over. VGs sak om tre klokker med en samlet verdi godt over 500 000, og spillerne klokkene sitter på, har begynt å leve sitt eget liv. Mye takket være VG som jo valgte å koke suppe på Rolexen ved å bruke sin egenkomponerte tullesak til å øke ordkrigen mellom verdens vakreste klubb og resten av norsk fotball. Fordi er det noe våre motstandere trenger er det unnskyldninger for kunne å slenge dritt i retning Valle. Samtidig må vi bare berømme spillerne våre som møter dette merkelige fokuset på dyre vaner og luksusklokker med stor humor. Euforien etter Aron Dønnums 2–0 scoring i Bergen ble direkte avløst av latterkrampe, som følge av Rolex-feiringen. Akkurat den «klokka» Aron viste fram der har nok jeg også råd til.

[ Men hva skjer med Ghayas Zahid? ]

Ballen vi elsker ruller altså igjen og jeg skulle så gjerne bare fokusert på hvor deilig det er. Se på hvilke spillere som er våre viktigste og spekulert i når Kjartansson endelig åpner årets scoringskonto. Dessverre får jeg ikke gjort det helt ennå fordi norsk fotballs høyeste beskytter og interesseorganisasjon, NFF, jobber imot ønskene til norsk fotball.

Det gjelder altså VM i Qatar og om Norge skal boikotte dette mesterskapet. Dersom du leste denne spalten forrige uke meldte jeg at NFF kom til å bruke skitne triks for å hindre boikott. Det skal sies at jeg er på boikottsiden og ser på det som presenteres fra antiboikottsiden med argusøyne. Jeg har ingen offisiell funksjon i boikotten, men jeg har dette talerøret og min overbevisning om hva som er det eneste riktige å gjøre i dette spørsmålet.

Dette lagt på bordet, sliter jeg med å se en annen objektiv sannhet enn at NFF bruker skitne triks for å avgjøre boikottspørsmålet. 20. juni er datoen norsk fotball skal stemme for eller imot boikott av VM i Qatar. I en tid der verdenssamfunnet er lammet av pandemien, unødvendige reiser frarådes og man generelt har sett fordelen i digitale møter og generalforsamlinger, går NFF inn for å gjennomføre den ekstraordinære generalforsamlingen med fysisk oppmøte.

[ Dagsavisens spillerbørs fra Brann - Vålerenga ]

Sportsklubben Indre Utenfor og Langt Ifra Alt FK må dermed spandere på seg de ikke ubetydelige reisekostnadene inn til hovedstaden, sannsynligvis med overnatting, for å stemme på et forslag som påvirker fotballens moralske kompass, og samtidig risikere å dra med seg covid-19 tilbake til en bygd som hittil har vært skånet for viruset, fordi NFF ønsker å gjøre dette på en ordentlig måte. De aller fleste klubber har gjennomført sine årsmøter digitalt, uten nevneverdige problemer. Fotballtinget ble også holdt digitalt, uten problemer. Jeg vet ikke om det er grunnen, men det kan nesten virke som NFF ønsker å gjøre det vanskeligere å stemme på dette viktige spørsmålet.

Norske supportere, kloke av tidligere skader i møte med fotballforbundet, fant heldigvis raskt en løsning. Dersom boikottspørsmålet skal avgjøres ved hjelp av fysisk oppmøte står flere tusen supportere, også kjent som mennesker som faktisk elsker norsk fotball, klare til å bistå og representere mindre fotballklubber som sliter med store reiseavstander og små budsjetter. Dette for å ivareta den demokratiske prosessen. I møte med dette initiativet klarte NFF Hordaland å presse ut ordet korrupsjon, som meg bekjent er første gang noen i NFF har brukt dette ordet i forbindelse med VM-tildeling. Da vet vi at NFF kan ordet, men de bruker det ikke riktig.

Vi får vel dra det tilbake til Vålerenga her mot slutten. Det er jo temaet jeg egentlig ønsker å skrive om. På søndag er det fotballens festdag og Kristiansund gjester oss på Valle. Det finnes ikke et ledig sete å oppdrive på stadion. Akkurat det burde vært en positiv setning.

Det burde også vært den eneste utenomsportslige problemstillingen vi trengte å forholde oss til.

Aperopet skriver i Dagsavisen hver fredag.