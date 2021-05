Braut Haaland med to finalemål og ble tysk cupmester

Tittelen var klubbens femte i turneringen, etter å ha vunnet tidligere i 1965, 1989, 2012 og 2017. For Haaland sin del var trofeet det første siden han kom til klubben i januar 2020.

Og han var sterkt delaktig i seieren. Han sørget for både 2-0- og 4-1-målet i den knusende seieren over Alexander Sørloths Leipzig.

Dortmund tok ledelsen allerede etter fire minutter. Braut Haaland mottok ballen på 20 meter og spilte til Mahmoud Dahoud, som trillet den videre til Jadon Sancho. Engelskmannen la til rette og plasserte ballen lekkert i lengste hjørne fra 14 meter.

Så var det duket for Haaland-show. Nordmannen, som har slitt med en skade den siste tiden og ikke har vært i troppen de to siste kampene, fikk ballen av Marco Reus og krummet nakken etter 27 minutter.

Her setter Erling Braut Haaland inn sin første og lagets andre mål i den tyske cupfinalen i Berlin. (MAJA HITIJ/Reuters)

Jærbuen brukte rå muskelkraft til å dra av Leipzig-forsvarer Dayot Upamecano, og ventet lekkert ut Leipzig-målvakt Peter Gulacsi alene med den ungarske sisteskansen.

Haaland bredsidet ballen lekkert i lengste hjørne til 2-0 og jublet hemningsløst med lagkameratene etter målet. Det var hans femte mål på de siste fire kampene.

Like før pause sto det 3-0 etter at Sancho scoret sitt andre for kvelden. Reus kom alene med Gulacsi og spilte uselvisk til Sancho, som iskaldt dro av Leipzig-forsvarer Marcel Halstenberg og nærmest driblet ballen i det åpne målet.

Dani Olmo reduserte til 1-3 med 20 minutter igjen. Spanjolen fikk ikke mye tid og rom, men klarte likevel å bøye ballen lekkert i mål.

Men Haaland fjernet all tvil like før slutt. Han var meget heldig da han skjøt i egen fot og i mål fra 16 meter. Dermed endte det 4-1 til Dortmund.

