TV 2 skrur opp prisen på fotballen

Det er Kampanje som skriver at kanalen har gått ut til sine samarbeidspartnere på distributørsiden om den nye veiledende prisen på fotballtilbudet. Prisen øker med 30 prosent fra 699 til 899 kroner.

Også i TV 2s strømmetjeneste blir det betydelig dyrere å være fotballkunde. Kanalen forsvarer prisøkningen med at den totale sportspakken blir større.

– Vi snakker om et helt nytt sportsprodukt, og etter hva jeg kjenner til har det aldri i historien blitt tilbudt et slikt komplett fotballprodukt på TV som det TV 2 kan tilby til høsten, sier kommunikasjonsdirektør Sarah Willand til Kampanje.

Hun mener at det ikke går an å snakke om prisøkningen isolert, så lenge det også er snakk om et nytt og utvidet sportstilbud på TV 2 fra høsten av. Kanalen tilbyr 127 kamper fra Champions League, 380 kamper fra spansk La Liga, alle de europeiske VM-kvalifiseringskampene og nasjonsligaen.

Altibox reagerer derimot på prisøkningen.

– Vi synes at denne prisøkningen er urimelig og er ikke enige med TV 2 om at den kan forsvares med det innholdet som de forespeiler. Samtidig er det slik at når TV 2 øker prisen inn til oss, så kan ikke vi la være å øke prisen uten å tape penger på det, sier kommunikasjonsansvarlig Andreas Veggeland i Altibox.

Altibox vil derfor øke sine priser ut mot kundene med 150 kroner fra 1. august. Det vil si at 100 prosent av summen går til TV 2, og at de selv ikke vil tjene noe på prisøkningen.

