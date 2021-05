Tettey blir Rosenborg-spiller ut sesongen

– Når han legger opp som fotballspiller, er det avtalt at han fortsetter i SalMar Akademiet, skriver klubben på sin nettside.

– Det er skrevet i stjernene at det hadde vært fint å avslutte karrieren i Rosenborg. Nå er det en passende tid å dra hjem, og Rosenborg er laget mitt. Når de kommer på banen og alt ligger til rette, er det veldig vanskelig å si nei, sier Tettey.

Tettey spilte sin siste kamp for Norwich lørdag og reiser hjem til Trondheim i slutten av mai. Han vil være spilleklar for Rosenborg i starten av juni.

Tettey debuterte for Rosenborgs A-lag i 2004. Han fikk med seg to seriemesterskap før han ble solgt til franske Rennes sommeren 2009. Han har siden 2012 spilt for Norwich.

