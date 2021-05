Nytt hjemmetap sendte Fulham tilbake til Championship neste sesong

Resultatet betyr at det ikke lenger er teoretiske muligheter for at Fulham kan redde plassen i den engelske toppserien. Med tre kamper igjen å spille er det ti poeng opp til Southampton på trygg grunn.

Burnley kan på sin side føle seg helt trygge på at det blir Premier League-kamper på klubbens hjemmebane også neste sesong.

Mandag var det Ashley Westwood som sendte gjestene i ledelsen i London. Da var det spilt 35 minutter av første omgang.

Rett før hvilen doblet den formsterke måltyven Chris Wood ledelsen til 2-0. Josh Brownhill gjorde forarbeidet, før Wood vakkert hamret ballen i mål på volley.

Fulham kom til et par gode avslutningsmuligheter, men kom ikke nærmere scoring enn André-Frank Anguissas tverrligger-treff i annen omgang.

Dermed slår Fulham følge med West Bromwich og Sheffield United ned i mesterskapsserien.

