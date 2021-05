Reiten og Mjelde seriemestere med Chelsea etter avgjørende storseier

Chelsea endte på 57 poeng, mens Manchester City, som slo West Ham borte, endte på 55 poeng. Det var Chelseas andre seriegull på rad.

Reiten har slitt med spilletid den siste tiden og kun startet to av de siste seks seriekampene. I den avgjørende semifinalen i Champions League mot Bayern München ble hun sittende hele kampen på benken.

Søndag kom hun inn etter timen. Totalt ble det 19 kamper og ett mål for Reiten i serien denne sesongen.

Seriegullet var Chelsea andre tittel denne sesongen. De vant ligacupen i mars da de slo Bristol City 6-0. Da scoret Reiten ett av målene. I tillegg er de i finalen i Champions League, der de møter Caroline Graham Hansens Barcelona 16. mai.

Storseier

Også Maren Mjelde vant seriegull med London-klubben. Hun er for tiden skadd etter at hun pådro seg en alvorlig kneskade under ligacupfinalen i mars, men spilte de første 15 seriekampene denne sesongen.

Søndag fikk Reiten se at London-laget tok ledelsen etter bare to minutter mot Reading, etter scoring av Melanie Leupolz. Francesca Kirby scoret så like før pause og etter timen spilt, før Samantha Kerr satte inn 4-0 etter 71 minutter.

Fem minutter senere sto det 5-0 da Erin Cuthbert scoret. Det ble også sluttresultatet, og dermed kunne Chelsea juble for nok et seriegull.

Kristine Leine spilte hele kampen for Reading, mens Amalie Eikeland kom inn etter 78 minutter for gjestene.

Sist sesong gikk det bedre for den norske duoen i Chelsea, som begge fikk plass på årets lag. Da ble mesterskapsserien avgjort på poengsnitt, og Chelsea endte også da foran Manchester City.

4.-plass for Thorisdottir

Arsenal ble nummer tre, mens Maria Thorisdottirs Manchester United endte på 4.-plass. Thorisdottir satt hele kampen på benken for United mot Everton, et oppgjør Manchester-laget vant 2-0.

Cecilie Fiskerstrand sto hele kampen for Brighton da de slo Bristol City 3-1. Fiskerstrand og co. endte med det på 6.-plass.

