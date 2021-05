Brighton-kapteinen scoret, ble utvist og så laget tape nøkkelkampen

Med seier ville Brighton vært sikret spill i Englands øverste divisjon også neste sesong. I stedet er det fortsatt en jobb som må gjøres.

Det sørget innbytter Adama Traoré og Morgan Gibbs-White for med sine Wolves-scoringer i løpet av kampens siste kvarter. Vertene satte inn vinnermålet i det 90. minutt.

Brighton ledet 1-0 tidlig etter et hodemål fra Dunk. Kapteinen ruvet i lufta og stanget ballen i nettet fra sju-åtte meter.

Samme mann fikk ikke en like lystig start på annen omgang. Da ble han utvist for å ha revet ned Fabio Silva på vei alene mot mål. Etter kampslutt ble også spissen Neal Maupay utvist, angivelig for munnbruk.

Traoré utlignet i det 76. minutt etter pent veggspill med Silva, mens Gibbs-White ble matchvinner på en returball.

Brighton ligger på 15.-plass med 37 poeng. West Bromwich og Fulham kan maks komme opp i henholdsvis 38 og 39 poeng med full pott i innspurten.

De tre siste kampene for Brighton er mot West Ham (h), Manchester City (h), Arsenal (b).

